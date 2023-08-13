По имеющейся информации, целью стал, вероятно, склад с боекомплектом. Он расположен под временно оккупированными Олешками на левом берегу Херсонской области.

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Российским складам стало очень плохо

Журналист Рыженко Константин заметил, что россияне два дня заезжали-заезжали, "а час назад взяли и умерли". Конечно, с собой они забрали технику и склад с боекомплектом. Сообщение об этом он опубликовал в 23:30 12 августа.

А позже заметил, что в 01:30 на левом берегу накрыли еще один склад с боекомплектом. Через несколько минут выложил видео. На нем можно увидеть очертания, свидетельствующие о том, что под Олешками происходит нечто очень красивое.

В Олешках пылает склад с боекомплектом россиян: смотрите видео

Можем констатировать, что врагу становится очень несладко. Ему ежедневно по несколько раз напоминают, чтобы уходил из Украины. Как вот в свое время Верка Сердючка пела в легендарной уже песне.

Заметим, что в районе Олешек оккупантам прилетало также днем 12 августа. Тогда было известно о попадании по военной базе врага.

Раденск шлет приветы

В сеть выложили видео, на которых можно увидеть последствия прилетов по Раденску. По имеющейся информации, склад с боеприпасами встретился с "хлопком" в 15:00. Чтобы лучше понимать, Раденск – одно из сел в Херсонской области. Оно принадлежит Олешковскому городскому совету.

Тем временем крайне беспокойно было на трассе Мелитополь – Бердянск. Там решил самоликвидироваться топливозаправщик. Понятно, что очевидцы сразу же выложили в сеть видео. На нем можно увидеть, как посреди дороги сильно горит машина с топливом.

Следует отметить, что вследствие этого перекрыли еще и сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. А еще на этот инцидент иронически отреагировал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что российским захватчикам "не везет на нашей земле". По словам городского головы, враги нарушают правила безопасности и движения. Вследствие этого, "то мост дымит, то машины пылают".