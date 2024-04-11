Активные переговоры вокруг Китая

Такие заверения в дальнейших экономических связях с Россией прозвучали на фоне предупреждений американского министра Джанет Йеллен. Она на днях была в Пекине и отметила, что дальнейшее развитие китайско-российских экономических отношений, которое позволит Москве продолжить милитаризацию собственной экономики, приведет к ограничениям в китайско-американской торговле.

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Об обеспокоенности вероятными российско-китайскими военными контрактами говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако в Пекине если не проигнорировали этих предупреждений из Вашингтона, то по крайней мере продемонстрировали, что готовы к дальнейшему интенсивному сотрудничеству с Москвой.

Кстати, эти визиты – и Йеллен, и Лаврова – являются лишь частью серьезных международных усилий, которые сейчас происходят вокруг отношений России и Китая и вокруг позиции Китая в российско-украинской войне. Вскоре Пекин должен посетить федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. В начале мая Си Цзиньпин посетит Париж, а затем в Пекин прибудет Владимир Путин. Именно этот визит и готовит Лавров во время пребывания в столице Китая.

Все эти переговоры происходят как раз накануне саммита в Швейцарии, на котором руководители государств должны обсуждать украинскую формулу мира. И для Украины, и для Запада это важный момент для того, чтобы продемонстрировать России общую позицию относительно возможного окончания войны в Украине.

Здесь надо посмотреть, какова позиция Китая. Киев и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы Китай присутствовал на саммите на высоком уровне. В то же время сам Китай, по сообщениям источников, постоянно говорит о том, что на этой встрече должна быть российская делегация, которую возглавит Лавров. Причем Лавров накануне визита в Пекин сказал, что считает правильным китайский "мирный план" урегулирования ситуации.

Что задумали Китай и Россия

Мы знаем, что как такового китайского "мирного плана" не существует. Однако те предложения, которые выдвинул Китай, подразумевают прекращение огня на той линии, на которой будут войска на момент достижения договоренностей. Также Китай подразумевает необходимость отказа от санкционной политики, как инструмента давления на страну, которая осуществляет агрессию.

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С точки зрения Пекина любые санкции могут вводиться только после того, как их одобрит Совет безопасности ООН, в котором Россия и Китай имеют право вето. Здесь можно сказать, что Москва и Пекин застрахованы от любых санкций.

Для чего Лавров одобряет китайский план, а Пекин предлагает пригласить Россию на переговоры в Женеве? Все просто – чтобы формуле мира Владимира Зеленского была альтернатива, и чтобы эту альтернативу могли поддержать Россия, Китай и Глобальный Юг.

Тогда может возникнуть ситуация, которая покажет, что во время саммита мира в Женеве большая часть участников поддержит именно китайскую, а не украинскую формулу. Тогда Украина будет выглядеть участником саммита, который отказывается от прекращения огня, на котором будут настаивать большинство делегаций стран Глобального Юга и с которым якобы будет соглашаться российская делегация.

Кстати, может сложиться ситуация, что России на этом форуме не будет, а дипломатическая ловушка, тщательно подготовленная Китаем и союзниками России из БРИКС, сработает в самый неприятный для Киева момент. Так все усилия Украины и западных союзников будут искусно нивелированы руководством России и Китая. Именно этот план – как загнать Украину и Запад в дипломатическую ловушку – сейчас обсуждают министры иностранных дел России и Китая.

Запад прекрасно осознает всю опасность такого развития событий. Он понимает, что вместо того, чтобы заставить Китай отказаться по крайней мере от военного сотрудничества с Россией, может оказаться в дураках на важной международной конференции.

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон будут пытаться объяснить Си Цзиньпину насколько опасна ситуация, в которой Россия в случае принятия китайского мирного плана, получит карт-бланш на то, чтобы силой менять границы соседних государств. Однако Китай прекрасно осознает, что если России удастся доказать такое свое право цивилизованному миру, то завтра он получит такие же возможности давления и сможет решить немало сложных вопросов, которые у него возникли с соседями.