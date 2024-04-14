Як слабший може протистояти сильнішому

Подібно до того, як у Першу світову війну зробили революцію літаки, тепер настала черга дронів. Уже очевидно, що вони змінюють сценарії війни.

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Величезні корвети, вартістю сотні мільйонів доларів, літаки, що коштують десятки мільйонів і танки, що коштують мільйони, знищуються дронами, які коштують від кількох сотень до кількох сотень тисяч доларів.

Війна, як пам'ятаєте, це продовження політики іншими способами. А політика – це інструмент реалізації економічних цілей. В основі всього – економіка.

Успішне протистояння слабшого – сильного можливе лише у разі технологізації війни. Українці тут показали клас. Короткий список:

  • безпілотники (ударні, зі скидами, розвідувальні, надводні, підводні, наземні, дрони для забезпечення зв'язку, дрони міношукачі);
  • всеукраїнська мережа виявлення дронів (тисячі акустичних датчиків, що виявляють і відстежують дрони);
  • мобільні групи мисливців за "Шахедами";
  • система управління боєм;
  • програмне забезпечення для артилерії "Кропива";
  • захищені системи передачі інформації;
  • використання штучного інтелекту та машинного навчання дронів;
  • мобільні РСЗВ (на пікапах);
  • баггі для фронту та електробайки;
  • роботизовані платформи різного типу (турелі з кулеметами, міношукачі);
  • антидронові засоби (гармати, бані);
  • радар для виявлення дронів всіх типів;
  • бойові повербанки;
  • системи нічного бачення;
  • спальні мішки з підігрівом;
  • окопні гамаки;
  • тактичні мобільні ліжка;
  • біонічні протези.

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Тренди наступних воєн

Це не всі винаходи, але вони вже змінюють перебіг війни. Світ не стоїть на місці, й західні армії так само готуються до нових тактик та інструментів ведення бою:

  • штучний інтелект;
  • телемедицина;.
  • гіперзвукові ракети;
  • інтернет військових речей;
  • імерсивні технології (віртуальна та доповнена реальність);
  • використання 3D-друку;
  • комп'ютерний зір;
  • системи зброї спрямованої дії (з протиелектронним ефектом);
  • аналітика великих даних,
  • блокчейн для захисту військових даних;
  • бойові лазери (для знищення дронів і ракет, зокрема і надзвукових);
  • екзоскелети;
  • генна інженерія (удосконалення тіла солдатів);
  • бойові роботи андроїдного типу;
  • кібервійна;
  • самоврядні снаряди;
  • підводні дрони – мисливці за підводними човнами,
  • плазмове захисне поле для захисту транспортних засобів від пошкоджень;
  • технології невидимості;
  • бойові супутники (що знищують інші супутники).

Це теж неповний список, але він показує тренд. Війни найближчого майбутнього будуть максимально технологізовані та роботизовані. Рішення прийматимуться штучним інтелектом виходячи з обробки великих масивів даних, одержуваних із тисяч джерел інформації.

Основні бойові одиниці будуть роботизовані, автоматизовані з мінімальним залученням людини.

Загалом Україна поставила тренд максимальної технологізації війни. З великою ймовірністю, ми з полігону нових технологій маємо шанс стати донором оборонних технологій та безпеки для всього регіону.