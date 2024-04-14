Як слабший може протистояти сильнішому

Подібно до того, як у Першу світову війну зробили революцію літаки, тепер настала черга дронів. Уже очевидно, що вони змінюють сценарії війни.

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Величезні корвети, вартістю сотні мільйонів доларів, літаки, що коштують десятки мільйонів і танки, що коштують мільйони, знищуються дронами, які коштують від кількох сотень до кількох сотень тисяч доларів.

Війна, як пам'ятаєте, це продовження політики іншими способами. А політика – це інструмент реалізації економічних цілей. В основі всього – економіка.

Лише за 1 місяць ординці втрачають у середньому техніки на 1 мільярд євро. До початку вторгнення українська армія була 21 у світі, ординська – нібито друга. Американці вважають, що Україна знищила 50% військового потенціалу ординців. І вони вже вочевидь не друга.

Успішне протистояння слабшого – сильного можливе лише у разі технологізації війни. Українці тут показали клас. Короткий список:

безпілотники (ударні, зі скидами, розвідувальні, надводні, підводні, наземні, дрони для забезпечення зв'язку, дрони міношукачі);

всеукраїнська мережа виявлення дронів (тисячі акустичних датчиків, що виявляють і відстежують дрони);

мобільні групи мисливців за "Шахедами";

система управління боєм;

програмне забезпечення для артилерії "Кропива";

захищені системи передачі інформації;

використання штучного інтелекту та машинного навчання дронів;

мобільні РСЗВ (на пікапах);

баггі для фронту та електробайки;

роботизовані платформи різного типу (турелі з кулеметами, міношукачі);

антидронові засоби (гармати, бані);

радар для виявлення дронів всіх типів;

бойові повербанки;

системи нічного бачення;

спальні мішки з підігрівом;

окопні гамаки;

тактичні мобільні ліжка;

біонічні протези.

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Тренди наступних воєн

Це не всі винаходи, але вони вже змінюють перебіг війни. Світ не стоїть на місці, й західні армії так само готуються до нових тактик та інструментів ведення бою:

штучний інтелект;

телемедицина;.

гіперзвукові ракети;

інтернет військових речей;

імерсивні технології (віртуальна та доповнена реальність);

використання 3D-друку;

комп'ютерний зір;

системи зброї спрямованої дії (з протиелектронним ефектом);

аналітика великих даних,

блокчейн для захисту військових даних;

бойові лазери (для знищення дронів і ракет, зокрема і надзвукових);

екзоскелети;

генна інженерія (удосконалення тіла солдатів);

бойові роботи андроїдного типу;

кібервійна;

самоврядні снаряди;

підводні дрони – мисливці за підводними човнами,

плазмове захисне поле для захисту транспортних засобів від пошкоджень;

технології невидимості;

бойові супутники (що знищують інші супутники).

Це теж неповний список, але він показує тренд. Війни найближчого майбутнього будуть максимально технологізовані та роботизовані. Рішення прийматимуться штучним інтелектом виходячи з обробки великих масивів даних, одержуваних із тисяч джерел інформації.

Основні бойові одиниці будуть роботизовані, автоматизовані з мінімальним залученням людини.

Загалом Україна поставила тренд максимальної технологізації війни. З великою ймовірністю, ми з полігону нових технологій маємо шанс стати донором оборонних технологій та безпеки для всього регіону.