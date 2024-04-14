Як слабший може протистояти сильнішому
Подібно до того, як у Першу світову війну зробили революцію літаки, тепер настала черга дронів. Уже очевидно, що вони змінюють сценарії війни.
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Величезні корвети, вартістю сотні мільйонів доларів, літаки, що коштують десятки мільйонів і танки, що коштують мільйони, знищуються дронами, які коштують від кількох сотень до кількох сотень тисяч доларів.
Війна, як пам'ятаєте, це продовження політики іншими способами. А політика – це інструмент реалізації економічних цілей. В основі всього – економіка.
Успішне протистояння слабшого – сильного можливе лише у разі технологізації війни. Українці тут показали клас. Короткий список:
- безпілотники (ударні, зі скидами, розвідувальні, надводні, підводні, наземні, дрони для забезпечення зв'язку, дрони міношукачі);
- всеукраїнська мережа виявлення дронів (тисячі акустичних датчиків, що виявляють і відстежують дрони);
- мобільні групи мисливців за "Шахедами";
- система управління боєм;
- програмне забезпечення для артилерії "Кропива";
- захищені системи передачі інформації;
- використання штучного інтелекту та машинного навчання дронів;
- мобільні РСЗВ (на пікапах);
- баггі для фронту та електробайки;
- роботизовані платформи різного типу (турелі з кулеметами, міношукачі);
- антидронові засоби (гармати, бані);
- радар для виявлення дронів всіх типів;
- бойові повербанки;
- системи нічного бачення;
- спальні мішки з підігрівом;
- окопні гамаки;
- тактичні мобільні ліжка;
- біонічні протези.
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Тренди наступних воєн
Це не всі винаходи, але вони вже змінюють перебіг війни. Світ не стоїть на місці, й західні армії так само готуються до нових тактик та інструментів ведення бою:
- штучний інтелект;
- телемедицина;.
- гіперзвукові ракети;
- інтернет військових речей;
- імерсивні технології (віртуальна та доповнена реальність);
- використання 3D-друку;
- комп'ютерний зір;
- системи зброї спрямованої дії (з протиелектронним ефектом);
- аналітика великих даних,
- блокчейн для захисту військових даних;
- бойові лазери (для знищення дронів і ракет, зокрема і надзвукових);
- екзоскелети;
- генна інженерія (удосконалення тіла солдатів);
- бойові роботи андроїдного типу;
- кібервійна;
- самоврядні снаряди;
- підводні дрони – мисливці за підводними човнами,
- плазмове захисне поле для захисту транспортних засобів від пошкоджень;
- технології невидимості;
- бойові супутники (що знищують інші супутники).
Це теж неповний список, але він показує тренд. Війни найближчого майбутнього будуть максимально технологізовані та роботизовані. Рішення прийматимуться штучним інтелектом виходячи з обробки великих масивів даних, одержуваних із тисяч джерел інформації.
Основні бойові одиниці будуть роботизовані, автоматизовані з мінімальним залученням людини.
Загалом Україна поставила тренд максимальної технологізації війни. З великою ймовірністю, ми з полігону нових технологій маємо шанс стати донором оборонних технологій та безпеки для всього регіону.