Зазначимо, що у відповідь на агресію також Джо Байден анонсував негайні консультації з лідерами G7. Президент США також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу

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Засідання Радбезу ООН

Речник Мальти, яка зараз головує у Радбезі ООН, повідомив, що структура проведе екстренне засідання щодо атаки Ірану на Ізраїль. Зустріч запланована на 23:00 за київським часом. Раніше Ізраїль звернувся до Ради з проханням засудити атаку Ірану і визнати Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією.

Що таке Корпус вартових Ісламської революції? Це військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно зі статтею 150 Конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

Представник Ізраїлю в ООН у листі до президента Ради безпеки назвав повітряний напад Ірану "грубим порушенням суверенітету Ізраїлю"

Ситуація на Близькому Сході