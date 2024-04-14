Як зазначили у Тель-Авіві, усі іранські БпЛА не лише були збиті – 99 відсотків з них знищили за межами ізраїльського повітряного простору.

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Переможна битва у небі

Армія оборони Ізраїлю показала, як вночі працювала система протиповітряної оборони.

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Десятки літаків ВПС Ізраїлю були розгорнуті в небі для захисту повітряного простору країни та успішно перехопили БпЛА та крилаті ракети,

– заявили в Армії оборони.

Нагадаємо, що загалом Іран запустив по Ізраїлю 185 безпілотників, 36 крилатих ракет і 110 ракет класу "земля-земля".

Ізраїль збив майже усі цілі

Як відомо, 99 відсотків ракет і дронів, запущених Тегераном, Тель-Авів зумів збити. А отже, жоден снаряд не влучив у ціль. Пошкоджень зазнала лише одна військова база. Однак, вони є незначними.

Як пише CNN, причиною успішного відбиття атаки Ізраїлем стала потужна система ППО та допомога союзників.

Система протиповітряної оборони в Ізраїлі має кілька рівнів. Нижнім шаром протиракетної оборони Ізраїлю є "Залізний купол". Країна має 10 таких батарей. Наступним шаром протиракетної оборони є "Праща Давида", яка захищає від загроз малої та середньої дальності.

Над "Пращою Давида" розташовані ізраїльські системи Arrow 2 і Arrow 3, розроблені спільно зі Сполученими Штатами.

Крім того, Ізраїль також має найсучасніші винищувачі, включно з F-35I.

Не обійшлося минулої ночі і без підтримки союзників – США, Британії та Франції. Зокрема, американські військові кораблі та авіація знищили понад 70 іранських безпілотників і три балістичні ракети.