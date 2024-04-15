Об этом постоянный представитель Израиля при ООН заявил во время заседания Совбеза, созванного после массированного ракетного и дронового удара по Израилю. Он сравнил нападение на страну "третьим рейхом" в первой половине XX века, в частности с режимом нацистской Германии.

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Иран несет угрозу

Он отметил, что все, к чему "прикасается" нынешняя иранская власть, несет угрозу, в частности мусульманам. Эрдан решил напомнить о подавлении в Тегеране акций протеста несколько лет назад. Он также отметил, что во время массированной дроновой и ракетной атаки 14 апреля ранения получила девочка-бедуинка.

Эрдан также предупредил, что Иран занимается активными действиями, направленными на разработку ядерного оружия. Кроме того, Тегеран готовит интерконтинентальные баллистические ракеты. Поэтому весь мир под потенциальной угрозой применения соответствующего вооружения.

На спецзаседании Совбеза ООН постпред Израиля обратил внимание на то, что Россия бьет по Украине иранскими "Шахедами". И что в результате этого погибло значительное количество мирных украинцев.

Президент (Украины Владимир – 24 Канал) Зеленский, осуждая иранскую атаку прошлой ночью, сказал: "Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой". Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь!

– призвал дипломат.

Украина осудила атаку Ирана на Израиль

Об этом заявил Владимир Зеленский. Он, в частности отметил, что для удара использовали дроны-камикадзе "Шахед".

Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, которая применяет те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов,

– написал в сети X Зеленский.

Он добавил, что необходимо приложить все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Глава государства отметил, что действия Ирана угрожают всему миру так же как и действия России вызывают риск расширения войны. Поэтому решительный и объединенный ответ мира должен получить "сотрудничество двух режимов в распространении террора".

Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решимость могут спасти жизни и предотвратить распространение террора по всему миру,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также сделал акцент на том, что мир не может ожидать, пока идут дискуссии. Он подчеркнул, что слова не способны останавливать дроны и сбивать ракеты, а "только ощутимая помощь способна делать это".