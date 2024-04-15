Что известно об атаке

Вечером 13 апреля началась иранская атака на Израиль. Сначала иранцы провели запуск беспилотников. А уже в ночь на 14 апреля были запущены ракеты.

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ЦАХАЛ подсчитал, что в целом по израильской территории Иран запустил 300 ракет и беспилотников. Атака была отражена, в частности силами партнеров Израиля.

Интересно, что воздушные цели сбивались до захода в израильское воздушное пространство. 99% от всех ракет и беспилотников сбиты на территории стран-соседей Израиля.

Сколько Израиль потратил на оборону

Израиль потратил ориентировочно 1,3 миллиарда долларов на отражение иранской атаки. Генерал запаса Армии обороны Израиля и финансовый советник бывшего начальника штаба Рам Аминах считает, что Иран потратил на организацию этой атаки в 10 раз меньшую сумму.

Вражеские воздушные цели, в основном, сбивались авиацией. Для противодействия баллистике использовались ракеты Arrow. Аминах оценил один такой ракетный заряд в 3,5 миллиона долларов. Основную поддержку Израилю оказали силы США.

Заметьте! Чистый бюджет ЦАХАЛа в 2023 году составил около 60 миллиардов шекелей (ориентировочно 16 миллиардов долларов)