Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко предположил в разговоре с 24 Каналом, удалось ли россиянам поставить производство "Орешника" на поток. Также 17 января был атакован российской полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда враг осуществляет запуск "Орешника".
Произошло ли серийное производство "Орешника"?
Романенко предположил, что пока россияне не достигли того, чтобы поставить "Орешник" на серийное производство.
У них есть отдельные экземпляры. Также они делают потуги, чтобы довести экспериментальную ракету до того состояния, чтобы поставить на серийное производство. Но этого еще не произошло,
– подчеркнул он.
С этим нужно бороться, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, в частности, нанося удары по полигону "Капустин Яр". А для этого необходимо развивать, масштабировать украинское оружие. И не только беспилотные аппараты различных типов, но и ракеты, которые бы могли достигать целей – особенно таких опасных, как научно-пусковые площадки.
В России сообщили об атаке украинских дронов на 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр", откуда враг запускает "Орешник". Во время атаки на полигоне работала ПВО. Однако дроны попали по монтажно-испытательному корпусу. На полигоне также проводят испытания ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, ракетных комплексов и систем ПВО.
"Россияне осуществляют экспериментальные пуски "Орешника" именно с "Капустиного Яра", потому что разворачивать новые пусковые площадки в другом месте – это дополнительные средства, а у них в 2026 году со средствами хуже, чем в прошлом", – подчеркнул Игорь Романенко.
Он добавил, что тенденция сейчас не в пользу России, и Владимир Путин это понимает. Поэтому он спешит на фронте, чтобы как можно больше захватывать новые территории, поскольку окно возможностей вскоре может закрыться.
Что известно о ракете "Орешник"?
Россия впервые нанесла удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру 21 ноября 2024 года. Впоследствии Владимир Путин заявил, что Россия планирует серийное производство этого оружия.
Глава Кремля отметил 1 августа 2025 года, что Россия якобы изготовила первый серийный комплекс "Орешника" и первую серийную ракету, которая поступила в российскую армию. Он сказал, что якобы "теперь серия заработала".
Кроме того, Россия якобы разместила "Орешник" в Беларуси. Ранее Путин сообщал, что поставит эту ракету на боевое дежурство на белорусской территории.
Напомним, что 9 января 2026 года россияне во второй раз использовали "Орешник", нанеся удар по Львовской области.