Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, о каких гарантиях безопасности говорят россияне. Он объяснил, почему они важны для части российской элиты.
К теме Документы по гарантиям безопасности готовы, – Зеленский
Зачем России гарантии безопасности?
Саакян отметил, что Кремль настаивая на гарантиях безопасности для себя, имеет в виду то, что Украина потом силой не будет менять статус-кво и не будет захватывать российские территории.
Для россиян заход Украины в Курскую область стал очень болезненным ударом под дых, потому что впервые в Россию зашли иностранные войска и заняли территории. Россияне боятся, что в случае внутренней дестабилизации, Украина может повторить российский кейс и сказать, что заходит на территории, которые являются украинскими, и будет возвращать их силой,
– отметил политолог.
Это, по его мнению, лишь вопрос времени – месяцев, лет, но это будет происходить, как только у России возникнут проблемы. К тому же россияне знают кейсы Азербайджана, Армении и другие по миру.
То, что еще несколько лет назад невозможно было представить, – что Россия будет бояться того, что ее слабостью воспользуются и что потребует гарантий безопасности для себя. Это показатель того, что в Кремле прекрасно понимают, что они слабеют и дальше будут слабеть сильнее,
– подчеркнул Олег Саакян.
Поэтому для части российской элиты сейчас крайне необходимо, чтобы были какие-то гарантии точки несгорания. И Владимиру Путину приходится с этим считаться. Именно поэтому, по словам политолога, российская дипломатия с закрытыми дверями обсуждает, как не допустить реванша теперь уже Украины.
Обратите внимание! Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона против предоставления Украине гарантий безопасности от Запада и Европы. Комментируя статью Financial Times, в которой говорится о возможном многоуровневом соглашении между США, Европой и Украиной, он отметил, что это почти ультиматум для России. Лавров отметил, что Украина якобы может прибегнуть к провокациям, чтобы получить поддержку западных партнеров и возобновить боевые действия.
"К сожалению, мир будет готов говорить об этом с Россией, потому что она – ядерная держава. Также мир в будущем еще будет сдерживать Украину от того, чтобы она не эскалировала ситуацию и не захватывала российскую территорию, и чтобы ситуация не вышла из-под контроля", – объяснил политолог.
Он добавил, что для Украины существуют колоссальные риски и говорить о победе пока не приходится. Речь идет о не поражении и говорим об отсроченном матче-реванше в будущее. Однако ситуация буквально "кричит" о том, что этот реванш состоится, вероятно, в ближайшие годы.
Россияне снова заговорили о гарантиях безопасности для себя: чего они хотят?
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что любое мирное соглашение с Украиной должно предусматривать гарантии безопасности для России.
По его словам, интересы Москвы якобы игнорируются, в частности со стороны лидеров европейских стран. Поэтому без этого условия мирных договоренностей не будет.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в сентябре 2025 года поднял вопрос гарантии безопасности для России, которые должны стать предметом переговоров. Он напомнил, что первопричиной войны стало втягивание Украины в НАТО и "нарушение основ гарантий" для России. Поэтому, по мнению Пескова, во время мирного урегулирования гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России.