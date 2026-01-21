Ведуча 24 каналу Андріана Кучер, яка зараз перебуває у Давосі, розповіла, що його промова стала закликом для Європи та США нарешті усвідомити російську загрозу для них. Військовий не лише пояснив про війну зараз, а й попередив про небезпеку через нерішучість світу у майбутньому.

Як виступ українського військового у Давосі шокував Європу у Давосі?

За словами ведучої, сьогодні на форумі у Давосі вже чути публічні заклики від європейських лідерів та НАТО про те, що у фокусі має бути саме Україна. Крім того, сьогодні пролунала дуже категорична та гостра заява українського військового. Саме завдяки йому тема України актуалізовується.

Йдеться про Юрія Філатова, який звернувся до європейського товариства та американців.

У мене для вас погана новина – Росія вже воює з НАТО. Ви чуєте Путіна, він якраз це і каже. Путіну не потрібні просто додаткові кілометри нашої землі. Найпоширеніший напис на російських танках – "на Берлін", а не на Київ. Однак НАТО у цю війну ще досі не вступило,

– висловився начальник безпілотних систем третього армійського корпусу Юрій Філатов.

Він також наголосив, що європейцям легше думати, що російсько-українська війна є десь далеко. Однак Україна воює, бо не має іншого вибору. Саме це змушує українців триматись, бо вже 4 роки вони стримують мільйонну армію країни-агресорки.

"Якщо ми зазнаємо поразки, вам (Європі та США, – 24 Канал) доведеться мати справу вже з двомільйонною армією. Ми це бачили, коли росіяни захоплювали Донбас, мобілізовували там людей і відправляли їх на фронт", – додав Філатов.

Кучер додала, що така промова стала тверезим голосом для американської ат європейської публіки на форумі.

