Відповідну заяву Буданов зробив під час своєї промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

До теми Переговори знову були "позитивними": представники США та Росії зустрілися в Давосі

Як Буданов прокоментував кроки до завершення війни?

Він зауважив, що нинішній момент є надзвичайно важливим і показовим. За його словами, хочеться вірити, що Україна поступово наближається до принципового завершення війни, яка, як він підкреслив, залишається наймасштабнішою, найкривавішою та найстрашнішою з усіх воєн, що відбувалися в Європі після Другої світової.

Водночас Буданов підкреслив, що процес перемовин, загалом рух вперед триває, однак говорити про швидке і гарантоване настання миру вже найближчим часом – неправдиво. Попри це, докладається значна кількість зусиль для досягнення результату.

Керівник Офісу президента зазначив, що активна робота ведеться як українською стороною, так і Сполученими Штатами Америки. При цьому він звернув увагу, що перспективи успіху в короткостроковому вимірі значною мірою залежать і від позиції Росії.

Він додав, що є чітке усвідомлення, з ким маємо справу, і тут не потрібні зайві пояснення.

Підсумовуючи, скажімо так, це вступне слово, кажу прямо, ми рухаємось. І стриманий оптимізм – це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації,

– резюмував Буданов.

Більше про економічний форум у Давосі