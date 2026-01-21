Відповідну заяву Буданов зробив під час своєї промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як Буданов прокоментував кроки до завершення війни?

Він зауважив, що нинішній момент є надзвичайно важливим і показовим. За його словами, хочеться вірити, що Україна поступово наближається до принципового завершення війни, яка, як він підкреслив, залишається наймасштабнішою, найкривавішою та найстрашнішою з усіх воєн, що відбувалися в Європі після Другої світової.

Водночас Буданов підкреслив, що процес перемовин, загалом рух вперед триває, однак говорити про швидке і гарантоване настання миру вже найближчим часом – неправдиво. Попри це, докладається значна кількість зусиль для досягнення результату.

Керівник Офісу президента зазначив, що активна робота ведеться як українською стороною, так і Сполученими Штатами Америки. При цьому він звернув увагу, що перспективи успіху в короткостроковому вимірі значною мірою залежать і від позиції Росії.

Він додав, що є чітке усвідомлення, з ким маємо справу, і тут не потрібні зайві пояснення.

Підсумовуючи, скажімо так, це вступне слово, кажу прямо, ми рухаємось. І стриманий оптимізм – це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації,
– резюмував Буданов.

Більше про економічний форум у Давосі

  • З 19 до 23 січня у швейцарському Давосі проходить 56-й Всесвітній економічний форум під гаслом "Дух діалогу". До заходу долучилося близько трьох тисяч учасників із більш ніж 130 держав. Серед них – майже 65 президентів і прем'єр-міністрів, а також приблизно 850 очільників провідних світових корпорацій.

  • Програма форуму передбачає обговорення п'яти стратегічних напрямів: міжнародну взаємодію в умовах зростання конфліктів, пошук нових драйверів економічного розвитку, інвестування в людський потенціал, відповідальне впровадження інноваційних технологій, зокрема штучного інтелекту, а також забезпечення добробуту з урахуванням екологічних обмежень планети.

  • Україна представлена на максимально високому рівні. Основний акцент делегації планується зробити на питаннях післявоєнної відбудови, захисту енергетичної інфраструктури та отримання надійних безпекових гарантій.

  • Водночас президент Володимир Зеленський 20 січня залишився у Києві через масований ракетно-дроновий удар з боку Росії. Його можливий візит до Давоса залежатиме від готовності конкретних рішень або документів, зокрема щодо енергетичних пакетів допомоги чи посилення систем протиповітряної оборони.

  • Паралельно стало відомо, що посланець Путіна Кирило Дмитрієв планує зустрічі з представниками команди Дональда Трампа. Ці контакти потенційно можуть мати вплив на майбутні безпекові домовленості між Сполученими Штатами та Україною.