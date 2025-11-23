Союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico і "Європейську правду".

Хто представлятиме інтереси Європи на переговорах у Женеві?

"Європейський Союз і Велика Британія візьмуть участь у переговорах на високому рівні щодо мирного плану Дональда Трампа для України, які розпочнуться в неділю. Це стане значним проривом для Брюсселя і Лондона, які до цього часу були виключені з процесу", – зазначає видання.

У матеріалі йдеться, що на зустрічі очікують присутність представників із Франції та Німеччини, відповідальних за питання безпеки. Самі переговори, ймовірно, відбудуться у Швейцарії.

Союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа, яка, на їхню думку, буде вигідною для Росії,

Те, що європейські держави нарешті долучаться до процесу, зустрінуть схвально в Києві, Брюсселі та інших столицях, адже союзники України раніше висловлювали невдоволення тим, що їх відсунули від участі в ініціативі Трампа.

Перемовини проходитимуть на рівні радників з національної безпеки. Європейський Союз представлятимуть Зайберт та Педро Лурті – головний радник глави Євроради Антоніу Кошти.

Як зазначає Politico, європейські делегації будуть наполягати на перегляді пунктів, що стосуються потенційної передачі Росії територій Донбасу. Замість цього вони пропонуватимуть формат припинення вогню, зафіксований по поточній лінії зіткнення – як тимчасовий механізм для старту переговорів, а не як кінцеве рішення.

Ми знаємо, за яких умов цей мир є прийнятним. Необхідно, щоб вони враховували елементи, які дозволяють досягти справедливого та довготривалого миру для українців, і які враховують елементи безпеки для всіх європейців,

– заявив Макрон на саміті G20.

Він додав, що вважає неправильним обмежувати українські збройні сили. Також він вважає, що перед підписанням будь-якої угоди потрібно спочатку досягти припинення вогню.

"Цей план (який обговорюється сьогодні)… не був узгоджений з європейцями. Проте, він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи належать європейцям. Європейська інтеграція України – це в руках європейців. Вирішення того, що робитиме НАТО, – в руках членів НАТО. Тому є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, і які вимагають ширшої консультації", – підкреслив Макрон.

Хто на переговорах представлятиме Україну?