Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу пояснив, що нині йдеться про максимально обмежений і обережний результат. Він також окреслив, чому цей сценарій залишається фактично єдиним реалістичним на нинішньому етапі перемовин.

Який результат перемовин зараз є реалістичним?

Переговори в Абу-Дабі перебувають на стартовій стадії, де сторони ще не готові переходити до політичних рішень. За його словами, попри активне обговорення процесу в західній пресі, реальний простір для домовленостей зараз дуже вузький. Саме тому мова йде не про припинення війни чи великі компроміси, а про кроки, які дозволяють зберегти сам переговорний формат.

Поки що це єдиний результат, на який ми можемо розраховувати, бо це дуже стартова точка,

– сказав Краєв.

Він уточнив, що таким кроком насамперед є обмін військовополоненими, адже це формат, який не вимагає перегляду позицій сторін щодо територій або майбутнього врегулювання.

До уваги! У США заявили про конкретний результат переговорів у вигляді домовленості про обмін полоненими. Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що делегації США, України та Росії погодили обмін у форматі 157 на 157. Він також зазначив, що переговори 4 – 5 лютого в Абу-Дабі тривають і впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.

На його думку, саме такі рішення використовують для мінімального підвищення довіри й демонстрації готовності рухатися далі без ілюзій щодо швидкого прориву.

Це перший обережний, по суті нульовий крок, який дозволяє показати, що сторони налаштовані хоча б на якийсь результат,

– пояснив експерт.

Москва не змінила своїх базових підходів і не готова йти на компроміси навіть у питанні припинення вогню. Тому нинішні домовленості, за його словами, варто сприймати не як прорив, а як початкову фазу довгого й складного процесу, де головне – зберегти канал переговорів відкритим.

Професійність делегації не означає готовність до миру

Зміна складу російської делегації не варто переоцінювати. Справді можна говорити про вищий рівень підготовки та більш технічну манеру ведення розмов, однак це не означає зміну цілей. Росія підійшла до переговорів із людьми, які добре орієнтуються у військовій логіці, але саме це і визначає характер їхньої позиції.

З однієї сторони, склад став більш професійним. Але цей професіоналізм не про мир, а про війну,

– зауважив Краєв.

Він зазначив, що делегація, сформована з представників силових і розвідувальних структур, не була націлена на пошук компромісів. Навпаки, її завданням було або відтягувати час, або просувати власні вимоги в межах війни на виснаження. Такий підхід, за словами експерта, дозволяє Москві тримати переговорний процес формально живим, не змінюючи при цьому базових позицій.

Це не дипломати, які закінчують війни. Це люди, які або відволікають увагу, або просувають свою воєнну позицію,

– пояснив він.

Саме тому суперечливі оцінки західних політиків і медіа не є взаємовиключними. На його думку, російська делегація може виглядати більш зібраною і предметною, але водночас залишатися інструментом продовження війни іншими засобами. Це, за його словами, і є головною пасткою нинішнього етапу переговорів.

