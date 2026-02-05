Євросоюз має призначити спеціального посланця для відновлення дипломатичних каналів з Росією в рамках переговорів про припинення війни в Україні. Про це повідомили в Euronews.

Дивіться також Готує умови для відхилення будь-якої мирної угоди: ISW розкрив, про що свідчать заяви Росії

Як Європа хоче відновити дипломатію з Росією?

Прем'єр-міністр Латвії та президент Естонії закликають до прямих переговорів з Росією. Такі коментарі відображають стрімке зрушення у стратегічному мисленні Європи щодо Росії після того, як країна-агресор була відсторонена від прямих переговорів у рамках плану мирної угоди, який запропонували США.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що робота з призначення спецпосланця вже почалася "технічно", і цей заклик також підтримала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вперше ця ідея була висунута влітку минулого року, але більшість лідерів визнали її тоді недоцільною.

Сіліня та Каріс наголосили, що будь-яке спілкування з Росією має здійснюватися після консультацій з Україною, і запропонували, щоб співрозмовник, якого ще належить призначити, був консенсусною фігурою.

Так, нам справді потрібен посланник. Мабуть, питання в тому, хто це буде. І я думаю, що тут є багато варіантів. Я вважаю, що нам потрібно займатися дипломатією. Завжди потрібно розмовляти, але нам потрібно ізолювати Росію і, як і раніше, застосовувати до неї санкції,

– заявила Сіліня.

Президент Естонії Каріс не став називати імена можливих представників, але наголосив, що обраний посланець має бути з "великої європейської країни" та користуватися "авторитетом в обох сторін".

Він також додав, що Європейський союз має бути залучений до цих дискусій, оскільки, попри те, що він не воює з Росією напряму, вже багато років підтримує Україну й надалі продовжуватиме це робити.

Що відомо про хід переговорів між Україною та Росією?