Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив доктор історії та філософії Юрій Фельштинський, підкресливши, що паралельно з переговорним процесом Росія продовжує обстрілювати українські міста, зокрема столицю, змушуючи людей страждати взимку без світла, тепла, води. В цьому зараз і полягає тиск Росії на Україну.

Україна – не кінцева мета Путіна

В Абу-Дабі цими днями проходить другий раунд мирних переговорів. Американський президент Дональд Трамп, як пояснив історик, змушує Україну зустрічатися з Росією та прагне, аби українська сторона пішла на умови Кремля й по суті капітулювала. Зокрема мовиться про умову виходу ЗСУ з Донеччини.

Без капітуляції та демобілізації української армії Володимир Путін не спроможний увійти в Європу та допомогти Дональду Трампу перемогти демократію. Адже здебільшого саме в Європі зосереджена головна демократична сила світу,

– озвучив Фельштинський.

Зі слів доктора історії та філософії, для російського диктатора Україна ніколи не була кінцевою метою. Він наголосив, що у 2022 році Путін щиро вірив, що зможе захопити її після дуже короткої війни. Цього не сталося, бо український народ почав воювати, давати відсіч російській армії.

"Але ідея залишається такою ж – захопити всю Україну. Для Путіна прикриватися Донбасом – це своєрідний фокус, тому що на цьому він не зупиниться. До речі, боротьба за Донеччину розпочалась не у 2022 році, а у 2014. Тобто з того часу російська армія не може взяти Донбас. Це важливо розуміти", – підкреслив Фельштинський.

Історик пояснив, що через те, що Росія не змогла за всі ці роки захопити Донецьку область та інші регіони, Путін вирішив досягти цієї цілі (забрати собі українські території) іншим способом – політичним тиском на переговорах. Адже військовим шляхом зробити це вона не здатна.

Для Володимира Путіна важливо змусити Україну капітулювати. Тоді він негайно піде на Молдову. Як тільки він закінчить з нею, суне на Східну Європу. Це як раз те, що потрібно Дональду Трампу, тому що в нього є декілька демократичних фронтів, на яких він бореться,

– підсумував Фельштинський.

Зауважте! На думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, президенту США наразі не вигідно, аби Кремль нав'язував свої умови. Він зазначив, що Трамп прагне стратегічно зменшити простір для маневру з боку Путіна, зокрема вмовляючи Індію не купувати російську нафту, впроваджуючи санкції проти неї. Тому часу в Путіна залишилось мало.

Мирні переговори: які прогнози дають експерти?