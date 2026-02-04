Про це повідомляє Politico.

Дивіться також Трамп невмілий дипломат і готує підґрунтя для нової війни, – The Telegraph

Чому переговори в ОАЕ можуть бути корисними для України?

На думку співрозмовників видання, результати цих перемовин покажуть, наскільки серйозно налаштований Путін. Деякі українські й американські джерела кажуть: є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш перспективними, ніж вважають.

Українці не особливо сподівалися на енергетичне перемир'я, тож тло для перемовин досить похмуре. Але є і певні зміни.

Раніше ці переговори були схожі на виривання зубів без анестезії. Раніше мені хотілося кричати щоразу, коли доводилося бачити чергову заяву про "конструктивність" дискусій. Але тепер, я думаю, вони в певному сенсі конструктивні. Я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше,

– цитує видання республіканського експерта із зовнішньої політики, який консультував Київ.

Ці зміни пов'язують із заміною Андрія Єрмака на Кирила Буданова в кріслі глави ОП і з приходом Давида Арахамії у переговорну групу.

"Я помітив, що відтоді, як долучився Давид, у російських переговорників відбулися помітні зміни на краще. Гадаю, це тому, що вони поважають їх, особливо Давида, і вважають їх людьми, які живуть у реальності та готові йти на компроміси. Я обережно оптимістичний щодо того, що ми маємо реальні шанси завершити цей конфлікт навесні", – розповіло джерело.

Чому росіяни змінили позицію на переговорах?

Інший співрозмовник, колишній український топпосадовець, загалом погодився з цією думкою, хоч і не був настільки оптимістичним. ЗМІ навело його слова про те, що настрої змінилися, як і тон Росії за столом переговорів.

Як відомо, до складу російської делегації входять розвідники. Це начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Ігор Костюков і офіцер воєнної розвідки Олександр Зорін. Вони, за словами джерела Politico, практичні люди і не читають лекції про "першопричини конфлікту". А тому "працювали професійно, заглиблюючись у практичні деталі".

Причина цієї зміни – думка Кремля щодо Європи. Брюссель дедалі серйозніше ставиться до оборони континенту, нарощує виробництво озброєння і намагається зменшити свою залежність від США в питаннях загальної безпеки.

Утім, зміна тону з боку росіян може бути ще однією спробою затягнути час. У Росії почнуться проблеми, якщо Путін не зможе продемонструвати "перемогу" після чотирьох років війни.

Медійники припустили, що новини з Абу-Дабі покажуть, наскільки серйозно налаштований Путін.

Росія блефує і слабша, ніж здається

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що господар Кремля лише створює картинку для внутрішнього споживання. Насправді ж Путін не має таких ресурсів, про які каже, і втрачає позиції на світовій арені. Росія грає на витривалість, а тому Україна має бути стійкою.