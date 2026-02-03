Про це міноборони Росії заявило в телеграм-каналі.
Як Росія намагається виправдати удари по Україні?
У Москві цинічно заявили, що ракети та ударні БпЛА нібито били по "підприємствах військово-промислового комплексу України та об’єктах енергетики", які використовуються в їхніх інтересах.
Також Кремль традиційно намагався виправдати чергову атаку, заявивши, що вона була здійснена "у відповідь на атаки України на цивільні об’єкти на території Росії".
Росія стверджує, що "цілі удару було досягнуто, а всі призначені об’єкти вражені", не згадуючи про наслідки для цивільного населення України в умовах пікових зимових температур.
Нагадаємо, що Росія у ніч на 3 лютого завдала цілеспрямованого удару по українській енергетиці. Для цього противник запустив рекордну кількість балістичного озброєння. За словами президента України, російська армія використала короткострокову паузу в ударах не для дипломатії, а для накопичення ракет і вибору моменту з найнижчими температурами до 20 градусів морозу в Україні.
Що відомо про атаку Росії 3 лютого?
У Харкові оголошено надзвичайну ситуацію через пошкодження кількох ТЕЦ та електропідстанцій після російської атаки 3 лютого. Без тепла залишились 929 об'єктів.
Росія застосувала значну кількість балістичних ракет у новій атаці, трохи більше за половину з них вдалося знищити. Основною метою удару була критична інфраструктура.
У низці областей України у вівторок, 3 лютого, запровадили аварійні відключення світла внаслідок масованої російської атаки.