Об этом минобороны России заявило в телеграм-канале.

Как Россия пытается оправдать удары по Украине?

В Москве цинично заявили, что ракеты и ударные БпЛА якобы били по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики", которые используются в их интересах.

Также Кремль традиционно пытался оправдать очередную атаку, заявив, что она была осуществлена "в ответ на атаки Украины на гражданские объекты на территории России".

Россия утверждает, что "цели удара были достигнуты, а все предназначенные объекты поражены", не упоминая о последствиях для гражданского населения Украины в условиях пиковых зимних температур.

Напомним, что Россия в ночь на 3 февраля нанесла целенаправленный удар по украинской энергетике. Для этого противник запустил рекордное количество баллистического вооружения. По словам президента Украины, российская армия использовала краткосрочную паузу в ударах не для дипломатии, а для накопления ракет и выбора момента с самыми низкими температурами до 20 градусов мороза в Украине.

Что известно об атаке России 3 февраля?