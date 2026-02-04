Об этом сообщает Politico.

Почему переговоры в ОАЭ могут быть полезными для Украины?

По мнению собеседников издания, результаты этих переговоров покажут, насколько серьезно настроен Путин. Некоторые украинские и американские источники говорят: есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более перспективными, чем считают.

Украинцы не особо надеялись на энергетическое перемирие, поэтому фон для переговоров достаточно мрачный. Но есть и определенные изменения.

Раньше эти переговоры были похожи на вырывание зубов без анестезии. Раньше мне хотелось кричать каждый раз, когда приходилось видеть очередное заявление о "конструктивности" дискуссий. Но теперь, я думаю, они в определенном смысле конструктивны. Я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее,

– цитирует издание республиканского эксперта по внешней политике, который консультировал Киев.

Эти изменения связывают с заменой Андрея Ермака на Кирилла Буданова в кресле главы ОП и с приходом Давида Арахамии в переговорную группу.

"Я заметил, что с тех пор, как присоединился Давид, у российских переговорщиков произошли заметные изменения к лучшему. Думаю, это потому, что они уважают их, особенно Давида, и считают их людьми, которые живут в реальности и готовы идти на компромиссы. Я осторожно оптимистичен насчет того, что мы имеем реальные шансы завершить этот конфликт весной", – рассказал источник.

Почему россияне изменили позицию на переговорах?

Другой собеседник, бывший украинский топ-чиновник, в целом согласился с этим мнением, хоть и не был столь оптимистичным. СМИ привело его слова о том, что настроения изменились, как и тон России за столом переговоров.

Как известно, в состав российской делегации входят разведчики. Это начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и офицер военной разведки Александр Зорин. Они, по словам источника Politico, практичные люди и не читают лекции о "первопричинах конфликта". А потому "работали профессионально, углубляясь в практические детали".

Причина этого изменения – мнение Кремля относительно Европы. Брюссель все серьезнее относится к обороне континента, наращивает производство вооружения и пытается уменьшить свою зависимость от США в вопросах общей безопасности.

Впрочем, смена тона со стороны россиян может быть еще одной попыткой затянуть время. У России начнутся проблемы, если Путин не сможет продемонстрировать "победу" после четырех лет войны.

Медийщики предположили, что новости из Абу-Даби покажут, насколько серьезно настроен Путин.

Россия блефует и слабее, чем кажется

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил 24 Каналу, что хозяин Кремля только создает картинку для внутреннего потребления. На самом же деле Путин не имеет таких ресурсов, о которых говорит, и теряет позиции на мировой арене. Россия играет на выносливость, а потому Украина должна быть устойчивой.