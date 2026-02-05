Евросоюз должен назначить специального посланника для восстановления дипломатических каналов с Россией в рамках переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщили в Euronews.
Как Европа хочет восстановить дипломатию с Россией?
Премьер-министр Латвии и президент Эстонии призывают к прямым переговорам с Россией. Такие комментарии отражают стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России после того, как страна-агрессор была отстранена от прямых переговоров в рамках плана мирного соглашения, который предложили США.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по назначению спецпосланника уже началась "технически", и этот призыв также поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Впервые эта идея была выдвинута летом прошлого года, но большинство лидеров признали ее тогда нецелесообразной.
Силиня и Карис отметили, что любое общение с Россией должно осуществляться после консультаций с Украиной, и предложили, чтобы собеседник, которого еще предстоит назначить, был консенсусной фигурой.
Да, нам действительно нужен посланник. Видимо, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что здесь есть много вариантов. Я считаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и, как и раньше, применять к ней санкции,
– заявила Силиня.
Президент Эстонии Карис не стал называть имена возможных представителей, но отметил, что избранный посланник должен быть из "большой европейской страны" и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".
Он также добавил, что Европейский союз должен быть привлечен к этим дискуссиям, поскольку, несмотря на то, что он не воюет с Россией напрямую, уже много лет поддерживает Украину и в дальнейшем будет продолжать это делать.
Что известно о ходе переговоров между Украиной и Россией?
В Абу-Даби продолжается второй этап трехсторонних переговоров по миру в Украине. Владимир Зеленский отметил, что после ночной атаки России на энергетику Украины, задачи и позицию украинской делегации в Абу-Даби будет пересмотрено.
Доктор истории и философии Юрий Фельштинский отметил, что на переговорах в ОАЭ Украина испытывает огромное давление со стороны страны-агрессора. Он добавил, что Россия будет пытаться дожать Украину, чтобы она согласилась на капитуляцию.
Марко Рубио сообщил, что перечень спорных вопросов между Украиной и Россией значительно сократился. Он добавил, что США продолжают инвестировать ресурсы в переговорные усилия, а прогресс может оставаться непубличным из-за чувствительности процесса.