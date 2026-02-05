Евросоюз должен назначить специального посланника для восстановления дипломатических каналов с Россией в рамках переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщили в Euronews.

Как Европа хочет восстановить дипломатию с Россией?

Премьер-министр Латвии и президент Эстонии призывают к прямым переговорам с Россией. Такие комментарии отражают стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России после того, как страна-агрессор была отстранена от прямых переговоров в рамках плана мирного соглашения, который предложили США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по назначению спецпосланника уже началась "технически", и этот призыв также поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Впервые эта идея была выдвинута летом прошлого года, но большинство лидеров признали ее тогда нецелесообразной.

Силиня и Карис отметили, что любое общение с Россией должно осуществляться после консультаций с Украиной, и предложили, чтобы собеседник, которого еще предстоит назначить, был консенсусной фигурой.

Да, нам действительно нужен посланник. Видимо, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что здесь есть много вариантов. Я считаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и, как и раньше, применять к ней санкции,

– заявила Силиня.

Президент Эстонии Карис не стал называть имена возможных представителей, но отметил, что избранный посланник должен быть из "большой европейской страны" и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".

Он также добавил, что Европейский союз должен быть привлечен к этим дискуссиям, поскольку, несмотря на то, что он не воюет с Россией напрямую, уже много лет поддерживает Украину и в дальнейшем будет продолжать это делать.

Что известно о ходе переговоров между Украиной и Россией?