Такую информацию сообщил государственный секретарь США Марко Рубио сообщил во время брифинга в рамках трехсторонних переговоров между украинской, американской и российской сторонами в Абу-Даби.

Как Рубио прокомментировал переговоры?

Американский чиновник сообщил журналистам, что в двухдневных переговорах с участием Украины, США и России участие принимают, в частности, военно-технические команды Киева и Москвы, а также американские чиновники и эксперты.

По его мнению, пока главным результатом переговорных усилий США за последний год стало "сокращение контрольного списка открытых вопросов", которые мешают заключению мирного соглашения между российской и украинской сторонами.

Если сравнить контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, оставшийся сейчас, он значительно сократился. Это хорошая новость,

– заявил он.

Несмотря на это, по его словам, вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными в решении, а война продолжается. В то же время Марко Рубио предупредил, что реальный прогресс в переговорах может временно быть непубличным.

Госсекретарь объяснил, что это связано с чувствительностью самого процесса. Он отметил, что Соединенные Штаты в свою очередь продолжают инвестировать значительные ресурсы в попытки достичь прорыва в переговорных усилиях по соглашению.

Какие детали переговоров уже известны?