Такую информацию сообщил государственный секретарь США Марко Рубио сообщил во время брифинга в рамках трехсторонних переговоров между украинской, американской и российской сторонами в Абу-Даби.
Как Рубио прокомментировал переговоры?
Американский чиновник сообщил журналистам, что в двухдневных переговорах с участием Украины, США и России участие принимают, в частности, военно-технические команды Киева и Москвы, а также американские чиновники и эксперты.
По его мнению, пока главным результатом переговорных усилий США за последний год стало "сокращение контрольного списка открытых вопросов", которые мешают заключению мирного соглашения между российской и украинской сторонами.
Если сравнить контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, оставшийся сейчас, он значительно сократился. Это хорошая новость,
– заявил он.
Несмотря на это, по его словам, вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными в решении, а война продолжается. В то же время Марко Рубио предупредил, что реальный прогресс в переговорах может временно быть непубличным.
Госсекретарь объяснил, что это связано с чувствительностью самого процесса. Он отметил, что Соединенные Штаты в свою очередь продолжают инвестировать значительные ресурсы в попытки достичь прорыва в переговорных усилиях по соглашению.
Какие детали переговоров уже известны?
Журналист Axios Барак Равид сообщал, что первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США завершился. По данным источников, переговоры возобновятся утром 5 февраля.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что встреча между Украиной, США и Россией в Абу-Даби была содержательной и продуктивной. После ее завершения работа и коммуникация продолжились в другом формате.
К слову, после первых трехсторонних встреч в Абу-Даби на этой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными, который, по его словам, должен состояться уже в ближайшее время.