Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала объяснил, что сейчас речь идет о максимально ограниченном и осторожном результате. Он также очертил, почему этот сценарий остается фактически единственным реалистичным на нынешнем этапе переговоров.

Какой результат переговоров сейчас является реалистичным?

Переговоры в Абу-Даби находятся на стартовой стадии, где стороны еще не готовы переходить к политическим решениям. По его словам, несмотря на активное обсуждение процесса в западной прессе, реальное пространство для договоренностей сейчас очень узкое. Именно поэтому речь идет не о прекращении войны или больших компромиссах, а о шагах, которые позволяют сохранить сам переговорный формат.

Пока это единственный результат, на который мы можем рассчитывать, потому что это очень стартовая точка,

– сказал Краев.

Он уточнил, что таким шагом прежде всего является обмен военнопленными, ведь это формат, который не требует пересмотра позиций сторон относительно территорий или будущего урегулирования.

Вниманию! В США заявили о конкретном результате переговоров в виде договоренности об обмене пленными. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегации США, Украины и России согласовали обмен в формате 157 на 157. Он также отметил, что переговоры 4 – 5 февраля в Абу-Даби продолжаются и в течение ближайших недель ожидается дальнейший прогресс.

По его мнению, именно такие решения используют для минимального повышения доверия и демонстрации готовности двигаться дальше без иллюзий относительно быстрого прорыва.

Это первый осторожный, по сути нулевой шаг, который позволяет показать, что стороны настроены хотя бы на какой-то результат,

– пояснил эксперт.

Москва не изменила своих базовых подходов и не готова идти на компромиссы даже в вопросе прекращения огня. Поэтому нынешние договоренности, по его словам, стоит воспринимать не как прорыв, а как начальную фазу долгого и сложного процесса, где главное – сохранить канал переговоров открытым.

Профессиональность делегации не означает готовность к миру

Изменение состава российской делегации не стоит переоценивать. Действительно можно говорить о более высоком уровне подготовки и более технической манере ведения разговоров, однако это не означает изменение целей. Россия подошла к переговорам с людьми, которые хорошо ориентируются в военной логике, но именно это и определяет характер их позиции.

С одной стороны, состав стал более профессиональным. Но этот профессионализм не о мире, а о войне,

– заметил Краев.

Он отметил, что делегация, сформирована из представителей силовых и разведывательных структур, не была нацелена на поиск компромиссов. Наоборот, ее задачей было или оттягивать время, или продвигать собственные требования в рамках войны на истощение. Такой подход, по словам эксперта, позволяет Москве держать переговорный процесс формально живым, не меняя при этом базовых позиций.

Это не дипломаты, которые заканчивают войны. Это люди, которые или отвлекают внимание, или продвигают свою военную позицию,

– объяснил он.

Именно поэтому противоречивые оценки западных политиков и медиа не являются взаимоисключающими. По его мнению, российская делегация может выглядеть более собранной и предметной, но в то же время оставаться инструментом продолжения войны другими средствами. Это, по его словам, и является главной ловушкой нынешнего этапа переговоров.

