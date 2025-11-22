Але час зараз далеко не звичайний. Цілком реально, що президент Дональд Трамп спробує примусити Україну прийняти цей документ – або дуже схожу версію – ще до Дня подяки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Чому мирний план США не вигідний нікому?

Якщо Володимир Зеленський відмовиться підписати угоду, Трамп може знову перекрити Києву доступ до американської розвідки та високоточної зброї, як він уже робив раніше цього року. 21 листопада Зеленський у зверненні до українців заявив, що країна проходить "один з найтяжчих моментів нашої історії". І тут мимоволі згадується Вольтер: "Боже, захисти мене від моїх друзів".

Якщо уважно розібрати неясності та дивні елементи цього плану – наприклад, заборону Україні бити ракетами по Москві й Петербургу, але не по решті Росії, при тому що для росіян немає жодних обмежень – стає очевидним головне. Росія фактично отримує нагороду за зупинку свого вторгнення: залишає всі захоплені території, отримує легітимацію в міжнародних структурах, включно з поверненням до G8, і позбавляється більшості санкцій разом із шансом заробляти. Україна ж отримує припинення вогню, можливість залучати інвестиції та американську обіцянку, що Росія більше не нападе.

Чому все так погано? По-перше, деталі створюють для України надзвичайно крихке майбутнє. Зеленський мав би віддати Росії великі міста, де живуть сотні тисяч людей, а також потужні оборонні лінії, створені протягом трьох років. Українські сили мають бути скорочені до 600 тисяч, але для Росії немає жодних рамок. План прямо забороняє розміщувати війська НАТО на території України, що ставить хрест на ідеї "сил заспокоєння", яку ще нещодавно озвучували європейці з підтримкою США.

По-друге, документ за суттю винагороджує агресію Путіна. Він дає йому додатковий стимул знову атакувати Україну, а також надає ресурси й час для відбудови армії, необхідної для реалізації його давніх намірів тиснути на країни вздовж усього російського кордону – від Арктики до Чорного моря. Путін систематично порушував міжнародні угоди. Він чудово розумітиме, що Америка при Трампі демонструє байдужість до союзників у Європі – їх навіть не залучили до формування плану. А це сигнал не лише для ЄС. На це дивитимуться Японія, Південна Корея та особливо Китай, який цілиться на Тайвань.

"За президентів Барака Обами та Джо Байдена Америка завжди чітко давала зрозуміти, що не воюватиме безпосередньо з Росією через Україну. За пана Трампа незрозуміло, чи почне Америка війну з Росією навіть через НАТО", – зазначає The Economist.

Прихильники Трампа стверджують, що критики не помічають запропонованих гарантій безпеки. У пункті 10 сказано, що в разі нового російського вторгнення США організують "скоординовану військову відповідь". На папері це виглядає добре – якби було хоч трохи правдоподібно. Але ні.

Увесь план тримається на особистому рішенні Трампа, і він навіть не забезпечений підтримкою Конгресу. Ба більше: документ передбачає, що Америка отримуватиме плату за підтримку України. Досвід найманих конфліктів показує: якщо військо бере участь лише за гроші, на нього не можна покладатися у вирішальний момент.

Іще один доказ того, що план є поганим для України, – він поданий у формі ультиматуму.

Просто запитайте себе, якщо він пропонував Україні порятунок, чому пан Трамп мав би нав'язувати його пану Зеленському? Якщо європейські союзники Америки вважали це мудрим, чому вони зараз намагаються знайти спосіб – будь-який спосіб – зупинити це?

– запитує автор.

Аргумент прихильників Трампа такий: Україна нібито програє на фронті, втрачає території, і будь-який договір має це визнавати. Її міста й енергосистема зазнають постійних ударів російських дронів і ракет. До того ж над Зеленським висить корупційний скандал, де посадовців підозрюють у розкраданні десятків мільйонів доларів, і ця історія може торкатися високих кабінетів.

Але поведінка Трампа не схожа на дії союзника. Він, схоже, бачить ці проблеми не як щось, що треба допомогти подолати, а як важіль тиску. Протягом цієї війни Америка та Європа постачали Україні занадто мало і занадто пізно. Сьогодні Америці платять за постачання зброї. А Європа місяць тому провалила план щодо використання заморожених російських активів, який міг принести Україні 140 мільярдів євро.

У плані Трампа ці кошти мали б опинитися під контролем США і приносити прибуток саме їм. Європейські політики, які зараз метушаться у пошуках виходу, фактично розгрібають наслідки власної пасивності.

Що робити Україні та Європі?

Україна має уникнути одночасного протистояння з Трампом і Путіним. Найраціональніша стратегія – подякувати Трампу за ініціативу й офіційно приєднатися до переговорів, але домагатися змін у плані, сподіваючись, що Путін почне вимагати більше, затягуючи процес. Якщо переговори зайдуть у глухий кут, є шанс, що Трамп втратить інтерес.

Зеленському також варто розраховувати на більшу рішучість Європи. Її лідерам потрібно негайно працювати з республіканцями в Конгресі, щоб стримати Трампа від просування плану в нинішньому вигляді або, у разі провалу переговорів, не дозволити йому покарати Україну.

Незважаючи на економічні труднощі, Європа має знайти ресурси, щоб підтримати Україну навіть у сценарії, де США відходять убік. Це буде надзвичайно важко й дуже дорого, але значно дешевше, ніж утримувати оборону НАТО від посиленої російської загрози, якщо Україна впаде.

"Поточний американський план небезпечний не лише для України, а й для Європи; тож його лідери тепер повинні перейти від обурення до дій. Вони вже витратили забагато часу на мрії про бажане за дійсне", – пише видання.

