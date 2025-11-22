Но время сейчас далеко не обычное. Вполне реально, что президент Дональд Трамп попытается принудить Украину принять этот документ – или очень похожую версию – еще до Дня благодарения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Почему мирный план США не выгоден никому?

Если Владимир Зеленский откажется подписать соглашение, Трамп может снова перекрыть Киеву доступ к американской разведке и высокоточному оружию, как он уже делал ранее в этом году. 21 ноября Зеленский в обращении к украинцам заявил, что страна проходит "один из самых тяжелых моментов нашей истории". И тут невольно вспоминается Вольтер: "Боже, защити меня от моих друзей".

Если внимательно разобрать неясности и странные элементы этого плана – например, запрет Украине бить ракетами по Москве и Петербургу, но не по остальной России, при том что для россиян нет никаких ограничений – становится очевидным главное. Россия фактически получает награду за остановку своего вторжения: оставляет все захваченные территории, получает легитимацию в международных структурах, включая возвращение в G8, и лишается большинства санкций вместе с шансом зарабатывать. Украина же получает прекращение огня, возможность привлекать инвестиции и американское обещание, что Россия больше не нападет.

Почему все так плохо? Во-первых, детали создают для Украины чрезвычайно хрупкое будущее. Зеленский должен отдать России крупные города, где живут сотни тысяч людей, а также мощные оборонительные линии, созданные в течение трех лет. Украинские силы должны быть сокращены до 600 тысяч, но для России нет никаких рамок. План прямо запрещает размещать войска НАТО на территории Украины, что ставит крест на идее "сил успокоения", которую еще недавно озвучивали европейцы с поддержкой США.

Во-вторых, документ по сути вознаграждает агрессию Путина. Он дает ему дополнительный стимул снова атаковать Украину, а также предоставляет ресурсы и время для восстановления армии, необходимой для реализации его давних намерений давить на страны вдоль всей российской границы – от Арктики до Черного моря. Путин систематически нарушал международные соглашения. Он прекрасно будет понимать, что Америка при Трампе демонстрирует равнодушие к союзникам в Европе – их даже не привлекли к формированию плана. А это сигнал не только для ЕС. На это будут смотреть Япония, Южная Корея и особенно Китай, который целится на Тайвань.

"При президентах Бараке Обаме и Джо Байдене Америка всегда четко давала понять, что не будет воевать непосредственно с Россией из-за Украины. При господине Трампе непонятно, начнет ли Америка войну с Россией даже через НАТО", – отмечает The Economist.

Сторонники Трампа утверждают, что критики не замечают предложенных гарантий безопасности. В пункте 10 сказано, что в случае нового российского вторжения США организуют "скоординированный военный ответ". На бумаге это выглядит хорошо – если бы было хоть немного правдоподобно. Но нет.

Весь план держится на личном решении Трампа, и он даже не обеспечен поддержкой Конгресса. Более того: документ предусматривает, что Америка будет получать плату за поддержку Украины. Опыт наемных конфликтов показывает: если войско участвует только за деньги, на него нельзя полагаться в решающий момент.

Еще одно доказательство того, что план является плохим для Украины, – он подан в форме ультиматума.

Просто спросите себя, если он предлагал Украине спасение, почему господин Трамп должен был бы навязывать его господину Зеленскому? Если европейские союзники Америки считали это мудрым, почему они сейчас пытаются найти способ – любой способ – остановить это?

– спрашивает автор.

Аргумент сторонников Трампа таков: Украина якобы проигрывает на фронте, теряет территории, и любой договор должен это признавать. Ее города и энергосистема подвергаются постоянным ударам российских дронов и ракет. К тому же над Зеленским висит коррупционный скандал, где чиновников подозревают в хищении десятков миллионов долларов, и эта история может касаться высоких кабинетов.

Но поведение Трампа не похоже на действия союзника. Он, похоже, видит эти проблемы не как что-то, что надо помочь преодолеть, а как рычаг давления. В течение этой войны Америка и Европа поставляли Украине слишком мало и слишком поздно. Сегодня Америке платят за поставки оружия. А Европа месяц назад провалила план по использованию замороженных российских активов, который мог принести Украине 140 миллиардов евро.

В плане Трампа эти средства должны были бы оказаться под контролем США и приносить прибыль именно им. Европейские политики, которые сейчас мечутся в поисках выхода, фактически разгребают последствия собственной пассивности.

Что делать Украине и Европе?

Украина должна избежать одновременного противостояния с Трампом и Путиным. Рациональная стратегия – поблагодарить Трампа за инициативу и официально присоединиться к переговорам, но добиваться изменений в плане, надеясь, что Путин начнет требовать больше, затягивая процесс. Если переговоры зайдут в тупик, есть шанс, что Трамп потеряет интерес.

Зеленскому также стоит рассчитывать на большую решимость Европы. Ее лидерам нужно немедленно работать с республиканцами в Конгрессе, чтобы сдержать Трампа от продвижения плана в нынешнем виде или, в случае провала переговоров, не позволить ему наказать Украину.

Несмотря на экономические трудности, Европа должна найти ресурсы, чтобы поддержать Украину даже в сценарии, где США отходят в сторону. Это будет чрезвычайно трудно и очень дорого, но значительно дешевле, чем удерживать оборону НАТО от усиленной российской угрозы, если Украина упадет.

"Текущий американский план опасен не только для Украины, но и для Европы; поэтому его лидеры теперь должны перейти от возмущения к действиям. Они уже потратили слишком много времени на мечты о желаемом за действительное", – пишет издание.

США предупреждают, что условия соглашения могут еще больше ухудшиться