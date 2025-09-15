Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что в КНДР говорят о ядерном статусе?

Постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что статус страны как ядерной державы является необратимым. Там раскритиковали "анахронические" требования США по денуклеаризации.

Статус Корейской Народно-Демократической Республики как ядерной державы, что был окончательно закреплен в высшем и основном законе страны, стал необратимым,

– цитирует представительство КНДР при ООН и международных организациях в Вене агентство KCNA.

Пхеньян раскритиковал стремление США к денуклеаризации как "провокационный акт" вмешательства во внутренние дела и назвал свое ядерное оружие неизбежным выбором для защиты страны от ядерных угроз со стороны США.

