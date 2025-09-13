Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Смотрите также Путин, Ким и Си могут формировать новый мировой порядок: в Sky News назвали варианты

Что известно о Ким Джу Е – возможной преемнице Ким Чен Ына?

Давно говорится, что девушка впоследствии возглавит Северную Корею. А то, что отец взял ее с собой на парад, только закрепило ее статус, заметили разведчики Южной Кореи.

Поездка в Пекин стала первым известным зарубежным визитом Ким Джу Е. Ее зафиксировали государственные СМИ КНДР.

Ее видели, как она выходила из поезда сразу за своим отцом и впереди министра иностранных дел Чхве Сон Хуэя, аплодируя, когда представители посольства Северной Кореи кланялись. Она также стояла рядом с ним во время встречи с высокопоставленными чиновниками в его поезде,

– перечислили журналисты.

Интересно, что официальные никогда не публиковали имя девушки – зато называли ее "уважаемым" или "любимым" ребенком Ким Чен Ына. То, что девушке 13, предполагает разведка Южной Кореи. А имя назвал чемпион NBA Деннис Родман.

Впервые на публике Ким Джу Е появилась в ноябре 2022 года – во время испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Тогда отец тоже держал ее за руку.

Ким Джу Е посетила и военные парады и спуск на воду военного эсминца в апреле. А недавно участвовала в открытии пляжного курорта и в экономических мероприятиях.

Ким Чен Ын, вероятно, привез свою дочь в Китай, чтобы помочь ей получить опыт за рубежом и закрепить свой статус как его вероятной наследницы,

– говорится в материале.

Обратите внимание! То, что Ким Джу Е возглавит КНДР, – пока лишь предположение. Некоторые эксперты говорят, что в Северной Корее очень мужской характер власти. В то же время в 2020 году активно писали о жестокой сестре Ким Чен Ына, которую рассматривали как возможную наследницу.

Во время парада в Китае Путин и Си говорили о вечной жизни