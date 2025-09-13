Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.
Что известно о Ким Джу Е – возможной преемнице Ким Чен Ына?
Давно говорится, что девушка впоследствии возглавит Северную Корею. А то, что отец взял ее с собой на парад, только закрепило ее статус, заметили разведчики Южной Кореи.
Поездка в Пекин стала первым известным зарубежным визитом Ким Джу Е. Ее зафиксировали государственные СМИ КНДР.
Ее видели, как она выходила из поезда сразу за своим отцом и впереди министра иностранных дел Чхве Сон Хуэя, аплодируя, когда представители посольства Северной Кореи кланялись. Она также стояла рядом с ним во время встречи с высокопоставленными чиновниками в его поезде,
– перечислили журналисты.
Интересно, что официальные никогда не публиковали имя девушки – зато называли ее "уважаемым" или "любимым" ребенком Ким Чен Ына. То, что девушке 13, предполагает разведка Южной Кореи. А имя назвал чемпион NBA Деннис Родман.
Впервые на публике Ким Джу Е появилась в ноябре 2022 года – во время испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Тогда отец тоже держал ее за руку.
Ким Джу Е посетила и военные парады и спуск на воду военного эсминца в апреле. А недавно участвовала в открытии пляжного курорта и в экономических мероприятиях.
Ким Чен Ын, вероятно, привез свою дочь в Китай, чтобы помочь ей получить опыт за рубежом и закрепить свой статус как его вероятной наследницы,
– говорится в материале.
Обратите внимание! То, что Ким Джу Е возглавит КНДР, – пока лишь предположение. Некоторые эксперты говорят, что в Северной Корее очень мужской характер власти. В то же время в 2020 году активно писали о жестокой сестре Ким Чен Ына, которую рассматривали как возможную наследницу.
Во время парада в Китае Путин и Си говорили о вечной жизни
На это обратили внимание в медиа. Однако впоследствии это видео удалили.
Тогда Bloomberg написали, что Ким Чен Ын взял дочь как возможную преемницу. А 72-летние Путин и Си пока не собираются передавать власть.
Позже российское оппозиционное СМИ "Новая газета" провело расследование, в котором раскрыли, что Путин тратит десятки миллионов на исследования борьбы со старением.