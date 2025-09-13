Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

Що відомо про Кім Джу Е – можливу наступницю Кім Чен Ина?

Давно мовиться, що дівчина згодом очолить Північну Корею. А те, що батько узяв її з собою на парад, тільки закріпило її статус, зауважили розвідники Південної Кореї.

Поїздка у Пекін стала першим відомим закордонним візитом Кім Джу Е. Її зафіксували державні ЗМІ КНДР.

Її бачили, як вона виходила з поїзда одразу за своїм батьком і попереду міністра закордонних справ Чхве Сон Хуея, аплодуючи, коли представники посольства Північної Кореї вклонялися. Вона також стояла поруч із ним під час зустрічі з високопосадовцями в його поїзді,

– перелічили журналісти.

Цікаво, що офіційні ніколи не публікували ім'я дівчини – натомість називали її "шанованою" або "найулюбленішою" дитиною Кім Чен Ина. Те, що дівчині 13, припускає розвідка Південної Кореї. А ім'я назвав чемпіон NBA Денніс Родман.

Уперше на публіці Кім Джу Е з'явилася в листопаді 2022 року – під час випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Тоді батько теж тримав її за руку.

Кім Джу Е відвідала і військові паради та спуск на воду військового есмінця у квітні. А нещодавно брала участь у відкритті пляжного курорту та в економічних заходах.

Кім Чен Ин, імовірно, привіз свою дочку до Китаю, щоб допомогти їй отримати досвід за кордоном та закріпити свій статус як його ймовірної спадкоємиці,

– йдеться в матеріалі.

Зверніть увагу! Те, що Кім Джу Е очолить КНДР, – поки лише припущення. Деякі експерти говорять, що в Північній Кореї дуже чоловічий характер влади. Водночас у 2020 році активно писали про жорстоку сестру Кім Чен Ина, яку розглядали як можливу спадкоємицю.

