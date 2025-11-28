Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний припустив у розмові з 24 Каналом, яка мета заяви Путіна. Також росіяни випробують "як нові модифікації "Шахедів", так і зовсім інші моделі", зокрема, керовані оператором. Вони можуть літати вздовж лінії фронту, а зв'язок через антени тримати в окупованих регіонах чи у Білорусі.

Які проблеми можуть змусити Росію продавати свої технології?

Нарожний вважає, що однією з причин, чому очільник Кремля заговорив про надання безпілотних технологій своїм союзникам, це намір заробити гроші. Адже в економіці Росії є проблеми.

"Є ознаки цього. Наприклад, в Якутії перестали робити виплати військовим, тому що не вистачає бюджетних коштів. Схожа ситуація сталася у Санкт-Петербурзі – у небідному регіоні, адже в Якутії хоч і здійснюється видобуток алмазів, нафти, газу, але гроші з неї викачують, і тому це відносно бідний регіон", – пояснив військовий експерт.

До слова. Володимир Путін, виступаючи на пресконференції під час свого візиту до Киргизії, заявив, що досягнення російського ОПК у сфері безпілотної техніки та БпЛА, стали "революцією". Він додав, що Росія усім цим готова ділитися "з нашими партнерами". Він сказав, що можливості російського ОПК буцімто є "великим", за окремими напрямками Росія "повністю забезпечує" власні потреби та "навіть поставляє на експорт".

Є також інша мета заяви Путіна, окрім отримати кошти за продаж безпілотників Північній Кореї та Ірану, в яких також економічна ситуація дуже погана.

Це ще й погроза для західного світу. В Росії є просунуті дронові технології і це абсолютний факт. Москва погрожує передати ці технології країнам-ізгоям – своїм партнерам, для того, щоб у регіонах, де вони є, створити напруженість,

– підкреслив Павло Нарожний.

Тоді, припустив він, Північна Корея може розпочати війну проти Південної Кореї, Японії. А поруч з Іраном – Ізраїль, з яким у Тегерана дуже напружені відносини. Тому риторика Путіна пов'язана з погрозою Заходу, що Росія готова підсилювати певні режими по всьому світу.

