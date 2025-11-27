Про це пише 24 Канал із посиланням на незалежне російськомовне інтернет-видання ASTRA.

Дивіться також "План може стати основою мирних відносин": Путін зробив низку заяв про війну та переговори

Що зробила влада Киргизстану перед візитом Путіна?

Журналіст Григорій Пирлик помітив, що перед візитом Володимира Путіна влада Киргизстану в місті Бішкек збудувала на тротуарі конструкцію, на якій встановила LED-екран. Цей екран закрив вид на посольство України з боку президентського палацу.

Екран перед українським посольством у Бішкеку / Фото Григорія Пирлика

Я коментувати не буду, але причинно-наслідковий зв'язок, очевидно, певний є,

– сказав радник посла України в Киргизстані Денис Автономов.

Пресслужба Президента Киргизстану пояснила "Азаттик-медіа", що екран встановили через нові елементи протоколу.

Які заяви зробив Путін у Киргизстані?