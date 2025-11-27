Про це пише 24 Канал із посиланням на незалежне російськомовне інтернет-видання ASTRA.
Дивіться також "План може стати основою мирних відносин": Путін зробив низку заяв про війну та переговори
Що зробила влада Киргизстану перед візитом Путіна?
Журналіст Григорій Пирлик помітив, що перед візитом Володимира Путіна влада Киргизстану в місті Бішкек збудувала на тротуарі конструкцію, на якій встановила LED-екран. Цей екран закрив вид на посольство України з боку президентського палацу.
Екран перед українським посольством у Бішкеку / Фото Григорія Пирлика
Я коментувати не буду, але причинно-наслідковий зв'язок, очевидно, певний є,
– сказав радник посла України в Киргизстані Денис Автономов.
Пресслужба Президента Киргизстану пояснила "Азаттик-медіа", що екран встановили через нові елементи протоколу.
Які заяви зробив Путін у Киргизстані?
Під час візиту до столиці Киргизстану російський диктатор підтвердив прибуття американської делегації до Москви в першій половині наступного тижня.
Путін пояснив, що перемовниками з боку Росії будуть Володимир Мединський, Юрій Ушаков та представники російського МЗС, а з американської сторони очікується участь спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа.
Крім того, російський політик повторив головні вимоги Кремля стосовно закінчення війни в Україні. За його словами, для Росії залишається принциповим визнання контролю Росії над окупованими Кримом та Донецькою областю.