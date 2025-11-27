Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на независимое русскоязычное интернет-издание ASTRA.

Что сделала власть Кыргызстана перед визитом Путина?

Журналист Григорий Пырлык заметил, что перед визитом Владимира Путина власти Кыргызстана в городе Бишкек построили на тротуаре конструкцию, на которой установили LED-экран. Этот экран закрыл вид на посольство Украины со стороны президентского дворца.

Экран перед украинским посольством в Бишкеке / Фото Григория Пырлика

Я комментировать не буду, но причинно-следственная связь, очевидно, определенная есть,

– сказал советник посла Украины в Кыргызстане Денис Автономов.

Пресс-служба Президента Кыргызстана объяснила "Азаттык-медиа", что экран установили из-за новых элементов протокола.

