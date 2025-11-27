Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на независимое русскоязычное интернет-издание ASTRA.
Что сделала власть Кыргызстана перед визитом Путина?
Журналист Григорий Пырлык заметил, что перед визитом Владимира Путина власти Кыргызстана в городе Бишкек построили на тротуаре конструкцию, на которой установили LED-экран. Этот экран закрыл вид на посольство Украины со стороны президентского дворца.
Экран перед украинским посольством в Бишкеке / Фото Григория Пырлика
Я комментировать не буду, но причинно-следственная связь, очевидно, определенная есть,
– сказал советник посла Украины в Кыргызстане Денис Автономов.
Пресс-служба Президента Кыргызстана объяснила "Азаттык-медиа", что экран установили из-за новых элементов протокола.
Какие заявления сделал Путин в Кыргызстане?
Во время визита в столицу Кыргызстана российский диктатор подтвердил прибытие американской делегации в Москву в первой половине следующей недели.
Путин пояснил, что переговорщиками со стороны России будут Владимир Мединский, Юрий Ушаков и представители российского МИД, а с американской стороны ожидается участие спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
Кроме того, российский политик повторил главные требования Кремля относительно окончания войны в Украине. По его словам, для России остается принципиальным признание контроля России над оккупированными Крымом и Донецкой областью.