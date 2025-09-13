Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Новая газета Европа".

Як Росія фінансує дослідження про старіння?

У 2021 – 2025 роках Російський науковий фонд (РНФ) підтримав 43 проєкти у галузі фундаментальної медицини, пов'язаних зі старінням. У 2016 – 2020 роках подібних досліджень було лише сім.

Крім того, зросли і самі виплати: цього року розмір грантів за основною програмою становить 4 – 7 мільйонів рублів, тоді як у 2017 році платили 3 – 6 мільйонів.

Якщо зважати на мінімальні оцінки розмірів виділених грантів, то фінансування РНФ проєктів, пов'язаних зі старінням, могло зрости з 21 мільйона рублів у 2016 – 2020 роках до 172 мільйонів рублів у 2021 – 2025. Насправді різниця може бути ще більшою,

– вказують журналісти.

У 2021 – 2023 роках фонд, наприклад, виділив грант на проєкт "Механізми вродженого імунітету у формуванні фізіологічного та патологічного старіння", який вивчає вплив вродженого імунітету впливають на те, як відбувається старіння у різних людей, і шукає маркери, які могли б допомогти передбачити, як старіння пройде: нормально чи з патологіями.

Автори іншого дослідження намагаються знайти зв'язок між певними змінами в мозку та оці з хворобою Альцгеймера та знайти спосіб запобігти розвитку цього захворювання.

Одним з проєктів, який отримав фінансування у 2025 році, під назвою "Регуляція процесів відновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров'я та активного довголіття людини", керує Марія Воронцова, яку називають старшою дочкою Путіна.

ЗМІ пишуть, що Воронцова отримала грант за програмою фінансування наукових лабораторій світового рівня, хоча затребуваність її дослідження за індексом Хірша значно нижчий, ніж в інших учасників конкурсу. Розмір гранту за програмою, заявку на яку подала ймовірна донька Путіна, може становити до 30 мільйонів рублів.

Що відомо про інтерес Путіна до довголіття?