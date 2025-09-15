Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Кім Чен Ин узяв на парад у Китаї свою юну доньку: що відомо про таємничу наступницю
Що в КНДР кажуть про ядерний статус?
Постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним. Там розкритикували "анахронічні" вимоги США щодо денуклеаризації.
Статус Корейської Народно-Демократичної Республіки як ядерної держави, що був остаточно закріплений у вищому та основному законі країни, став незворотним,
– цитує представництво КНДР при ООН та міжнародних організаціях у Відні агентство KCNA.
Пхеньян розкритикував прагнення США до денуклеаризації як "провокаційний акт" втручання у внутрішні справи та назвав свою ядерну зброю неминучим вибором для захисту країни від ядерних загроз з боку США.
Останні новини про Північну Корею: що відомо?
Нагадаємо, що у Пекіні 3 вересня відбувся військовий парад, на якому китайський лідер Сі Цзіньпін зустрів очільника Кремля Путіна та диктатора КНДР Кім Чен Ина.
На заході, який тривав 1,5 години, Китай показав свої новітні зразки зброї. Зокрема міжконтинентальні балістичні та гіперзвукові ракети, підводні дрони AJX 002 та HSU 100, винищувачі J-20S.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що питання формування антизахідної коаліції російський диктатор запустив ще у 2014 році, анексувавши Крим, частину Донеччини й Луганщини. Наразі утворився союз країн, які готові стати попереду в протистоянні Заходу.