Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що в КНДР кажуть про ядерний статус?

Постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним. Там розкритикували "анахронічні" вимоги США щодо денуклеаризації.

Статус Корейської Народно-Демократичної Республіки як ядерної держави, що був остаточно закріплений у вищому та основному законі країни, став незворотним,

– цитує представництво КНДР при ООН та міжнародних організаціях у Відні агентство KCNA.

Пхеньян розкритикував прагнення США до денуклеаризації як "провокаційний акт" втручання у внутрішні справи та назвав свою ядерну зброю неминучим вибором для захисту країни від ядерних загроз з боку США.

