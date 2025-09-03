Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, добавив, что после начала полномасштабного вторжения США оказывали Украине помощь дозированно, чтобы максимально истощить Россию. Образовался союз стран, которые готовы стать впереди в противостоянии Западу.

Смотрите также Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая

О чем свидетельствует реакция Трампа на парад в Пекине?

Ранее Китай не демонстрировал военные способности, чтобы заявлять, что он готов к разговору силой с Западом об установлении нового миропорядка. После того, как Россия в войне против Украины существенно истощилась, ей начали помогать Северная Корея, Иран.

Американцам своими действиями, как отметил Клочок, удалось сформировать коалицию тех, кто готов противостоять западным демократическим ценностям. Во главе этой коалиции стоит не Россия, а Китай. Си Цзиньпин своим парадом продемонстрировал, что готов этот процесс возглавить и идти дальше.

Трамп пытался в определенной степени изменить ситуацию, замирить ее через прекращение российско-украинской войны, заключить соглашение с Китаем, чтобы ближайшие годы не воевать, но это сборище диктаторов в Пекине показало, что "ось зла" очевидна,

– озвучил Клочок.

Свежий пост Трампа о поздравлении Си Цзиньпина, китайского народа, в котором он написал, что Китай вместе с КНДР и Россией готовят заговор против США фактически, как отметил Клочок, является признанием неудачной политики американского президента, а также изменения позиции по публичному осознанию того есть ли эта "ось зла". Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" убежден, что она есть и это очевидно.

Смело к ней можно записывать Северную Корею, Россию, Китай. Всего на параде, который устроил Си Цзиньпин, присутствовали лидеры 26 стран. Не скажу, что они точно будут приобщены к этому процессу, но будут балансировать между Китаем и Западом,

– считает Клочок.

После парада в Пекине мир увидел следующий этап формирования "коалиции зла", которая будет стремиться установить другой миропорядок. Клочок объяснил, что он будет предусматривать тотальный контроль за населением, хотя к этому идут и на Западе.

В Китае видеонаблюдение почти везде, цифровизация продолжается. Основной целью для Си Цзиньпина, Владимира Путина, Ким Чен Ына является установление авторитарного режима, как одного из способов существования государства. Клочок убежден, что они будут насаждать эту идеологию и Западному миру.

Коротко о военном параде в Китае