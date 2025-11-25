Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, возможно ли присутствие северокорейских военнослужащих в Запорожье. Он объяснил, с какой целью россияне распространяют эту информацию.

Читайте также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

Нужны ли россиянам северокорейцы на фронте в Украине?



Сазонов отметил, что не стоит верить данным, которые распространяют российские СМИ и пропагандисты.

Прекрасно помню, как наша 41 бригада еще до Курской области защищала Часов Яр. Россияне раз в неделю официально объявляли через СМИ, что они взяли город. А мы там стояли, ежедневно возили в Часов Яр БК, продукты. Поэтому как им верить после этого?

– подчеркнул он.

Также оккупанты объявляли, что якобы полностью захватили Покровск, но было известно, что в город зашел "Азов".

Там были и мои собратья. Я спросил их: "Что там с Покровском, россияне пишут, что захватили?". А они отвечают: "Мы до центра уже дошли, гоняем их здесь",

– вспомнил военнослужащий.

Он отметил, что общался с собратьями, которые находятся на Запорожском направлении, и там ни одного пленного северокорейца нет. Так же как нет ни одного заявления от разведки об их там присутствии.

Неофициально ни один оператор дронов не сказал, что он их видел. В соцсетях от них тоже ничего нет. Никаких признаков нет, кроме материалов российских СМИ, которым я не верю,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

Когда продолжалась операция на Курщине, по его словам, несмотря на то, что бои тогда происходили и на территории Сумской области, северокорейцы воевали исключительно на территории России. В определенный момент в Курской области их стало достаточно много. Они воевали по лекалам Второй мировой войны – наступали большими группами по 15 – 30 человек. Однако ни украинские военные, ни противник давно не продвигаются таким образом.

Стоит знать. Российский Z-блогер распространил информацию, что Кремль якобы перебрасывает северокорейских военных в Украину – на Гуляйпольское направление. Перед тем бойцы из КНДР якобы два месяца провели на полигоне. Они, по словам пропагандиста, должны были отправиться туда, где "поле и можно гулять". В то же время в ЦПД не подтвердили заявление россиянина.

"Поэтому я делаю вывод, что с военной точки зрения здесь нет никакого смысла (в появлении войска КНДР в Запорожье – 24 Канал). Значит решение было чисто политическим – то ли Пекина, то ли Пхеньяна. Россияне бы очень хотели, чтобы северокорейские войска, пехота заходили на территорию Украины, воевали бы на Донбассе, на Запорожье. Но этого нет", – объяснил политолог.

Изменилась ли позиция россиян со времен Курской операции относительно того, что северокорейцы должны воевать только на территории России, неизвестно. Если не изменилась, то по словам Сазонова, солдат из Северной Кореи в Запорожье нет. Так же как не существует признаков их присутствия. Поэтому все заявления по этому поводу российских СМИ являются сугубо пропагандой.

Какова ситуация на Запорожском направлении?