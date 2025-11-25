Также есть движение в сторону Мелитополя, Васильевки, под Орехов, чтобы давить там. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на этот раз впервые за долгое время через Мариуполь ехали танки.

"Что необычного? Видим колонны, которые тянули бронетехнику. Через город давно не видели танков. На этот раз тянули и их. Это очень неприятная ситуация", – сказал он.

Какая ситуация на Запорожье?

Петр Андрющенко отметил, что россияне движутся в районе Гуляйполя. Это их приоритет. Дело в том, что оттуда удобно создавали опасность для многих направлений. Также оккупанты пытаются давить под Запорожьем, Ореховым.

Советую наблюдать, что происходит под Ореховым, под Васильевкой. Потому что россияне там давят. Их цель как была, так и есть – дожать, максимально близко подойти. Все эти прилеты по Запорожью в последние дни недаром. Они связаны с давлением на эту территорию,

– объяснил он.

Кроме того, на Покровском направлении также есть движение. Однако с Приазовского едут немного. В основном туда завозят контрактников. Там они заезжают через Амвросиевку, напрямую с территории Ростовской области.

Что происходит на фронте?