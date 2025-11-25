За прошедшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Враг обстреливал позиции и населенные пункты 140 управляемыми авиабомбами и совершил 4334 обстрела, из них 73 - из реактивных систем залпового огня.

Где наступали россияне на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было три боевых столкновения. Россияне атаковали украинские Силы обороны тремя управляемыми авиабомбами и совершили 187 обстрелов позиций наших войск, три из них – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении защитникам удалось отбить пять атак противника у Волчанска, Синельниково и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении оккупанты атаковали четыре раза и штурмовали в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении оккупанты пытались продвинуться 15 раз вблизи Шандриголово, Новоселовки, Грековки, Надежды, Заречного и в направлении Ставок.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 15 штурмов оккупантов в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя и Закитного.

На Константиновском направлении враг атаковал 24 раза вблизи Александро-Шультино, Иванополье, Клебан-Быка, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении между защитниками и оккупантами произошло 61 боевое столкновение вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Новоэкономичное, Молодецкое, Филиал и Дачное.

На Александровском направлении враг 13 раз попытался прорвать оборонительные рубежи в Степном, Красногорском, Привольном, Павловке, Егоровке, Зеленом Гаю, Вороном, Сосновке и в направлении Орестополя.

На Гуляйпольском направлении украинским воинам удалось отбить 17 атак оккупантов вблизи Зеленого Гая, Затишья, Сладкого и в сторону Гуляйполя, Прилук, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг один раз наступал на позиции украинских подразделений в районе Приморского и получил там отпор.

На Приднепровском направлении россияне попытались приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста, однако не имел успеха.

