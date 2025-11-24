Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, как украинские силы сдерживают натиск врага на Покровском направлении. Также в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что оккупантам не удается закрепиться в центре Покровска, где сохраняются позиции украинских войск.

Какие действия россиян на Покровском направлении?

Мусиенко отметил, что наше войско теми силами и резервами, которыми может оперировать сейчас украинское командование на этом направлении, сдерживает противника.

Россияне, как подчеркнул военнослужащий, наносят с воздуха многочисленные удары по Мирнограду своими КАБами, ФАБами. Кроме того, в Покровске и Мирнограде применяется значительное количество дронов с обеих сторон.

К слову. Майор в отставке Алексей Гетьман считает, что несмотря на то, что украинским силам удалось нейтрализовать врага в Покровске, опасность захвата города сохраняется. Он предположил, что враг усилит давление по всей линии фронта и будет бросать сюда все резервы, что имеет. Россиянам важно показать руководству США и Европе, что они могут продвигаться, чтобы подтвердить фразу Трампа, что Украина якобы все равно потеряет Донецкую область.

"Однако продвижение противника приостановлено в самом Покровске. Как только наши разведывательные возможности начали все больше выявлять врага, стали несколько более благоприятными, чем раньше, погодные условия плюс большее количество сил и средств было привлечено с нашей стороны, стали проявляться россияне, которые пытались спрятаться в районе застройки. После чего их блокировали, поражали и ликвидировали наши Силы обороны", – отметил военнослужащий.

Что происходит в Покровске: смотрите на карте

На сегодня большая центральная часть Покровска напоминает, по его словам, серую зону, где трудно передвигаться из-за большого количества дронов с обеих сторон, блокирующих продвижение противника.

Последняя фаза Покровской оборонительной операции началась примерно месяц назад. И за это время удалось значительно заблокировать продвижение врага, сбить его наступательный темп, заставить искать и пытаться привлекать резервы, в частности с других направлений, и связывать его силы в боях,

– отметил Александр Мусиенко.

В то же время россияне пытаются зажать фланги. Но украинские силы наносят контрдействия, не давая врагу зажимать фланги, заблокировать нашу логистику, особенно линию снабжения. Поэтому боевые действия на этом направлении продолжатся, пока не удастся еще больше ослабить силы противника.

Что происходит в Донецкой области?