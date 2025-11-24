Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, як українські сили стримують натиск ворога на Покровському напрямку. Також у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що окупантам не вдається закріпитися у центрі Покровська, де зберігаються позиції українських військ.

Дивіться також Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які дії росіян на Покровському напрямку?

Мусієнко зазначив, що наше військо тими силами і резервами, якими може оперувати зараз українське командування на цьому напрямку, стримує противника.

Росіяни, як підкреслив військовослужбовець, завдають з повітря чисельних ударів по Мирнограду своїми КАБами, ФАБами. Крім того, у Покровську та Мирнограді застосовується значна кількість дронів з обох боків.

До слова. Майор у відставці Олексій Гетьман вважає, що попри те, що українським силам вдалося нейтралізувати ворога у Покровську, небезпека захоплення міста зберігається. Він припустив, що ворог посилить тиск по всій лінії фронту та кидатиме сюди всі резерви, що має. Росіянам важливо показати керівництву США і Європі, що вони можуть просуватися, щоб підтвердити фразу Трампа, що Україна нібито все одно втратить Донеччину.

"Однак просування противника призупинено у самому Покровську. Як тільки наші розвідувальні спроможності почали все більше виявляти ворога, стали дещо сприятливішими, ніж раніше, погодні умови плюс більшу кількість сил і засобів було залучено з нашого боку, стали виявлятися росіяни, які намагалися сховатись в районі забудови. Після чого їх блокували, уражали та ліквідували наші Сили оборони", – наголосив військовослужбовець.

Що відбувається у Покровську: дивіться на карті

На сьогодні більша центральна частина Покровська нагадує, за його словами, сіру зону, де важко пересуватися через велику кількість дронів з обох боків, що блокують просування противника.

Остання фаза Покровської оборонної операції розпочалась приблизно місяць тому. І за цей час вдалося значно заблокувати просування ворога, збити його наступальний темп, змусити шукати і намагатись залучати резерви, зокрема з інших напрямків, та зв'язувати його сили у боях,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Водночас росіяни намагаються затиснути фланги. Але українські сили завдають контрдії, не даючи ворогові затискати фланги, заблоковувати нашу логістику, особливо лінію постачання. Тому бойові дії на цьому напрямку продовжаться, поки не вдасться ще більше ослабити сили противника.

Що відбувається у Донецькій області?