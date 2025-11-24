Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф", зауваживши, що це найскладніші види боїв. Адже в місті діє виключно піхота, яка б'ється за окремі будинки.

Що зараз відбувається у Покровську?

Командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" зазначив, що росіяни намагаються оточити та захопити агломерацію Покровськ – Мирноград, щоб відрізати Покровськ від українських сил.

Зараз стрілецькі бої тривають і безпосередньо в самому місті. Ворог просочується малими піхотними групами і закріплюється на позиціях. В Покровську тривають контрнаступальні дії, які проводить 7 корпус.

Міські бої, за словами "Скіфа" – один з найважчих видів боїв. Адже є обмеження у застосуванні броньованої техніки, а будь-яка споруда виконують функцію захисту від засобів ураження (артилерії та дронів).

Крім того, в близькому бою панує хаос, доволі складно розрізнити бійців решти підрозділів. Тому це найскладніший вид операції,

– наголосив він.

Командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" додав, що це ускладнює роботу і ворогу. Бої в Покровську тривають навіть не за великі гектари, а за квартали, будівлі та мікрорайони.

Як українські бійці знищують ворога у Покровську?