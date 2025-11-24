Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф", зауваживши, що це найскладніші види боїв. Адже в місті діє виключно піхота, яка б'ється за окремі будинки.
Що зараз відбувається у Покровську?
Командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" зазначив, що росіяни намагаються оточити та захопити агломерацію Покровськ – Мирноград, щоб відрізати Покровськ від українських сил.
Зараз стрілецькі бої тривають і безпосередньо в самому місті. Ворог просочується малими піхотними групами і закріплюється на позиціях. В Покровську тривають контрнаступальні дії, які проводить 7 корпус.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
Міські бої, за словами "Скіфа" – один з найважчих видів боїв. Адже є обмеження у застосуванні броньованої техніки, а будь-яка споруда виконують функцію захисту від засобів ураження (артилерії та дронів).
Крім того, в близькому бою панує хаос, доволі складно розрізнити бійців решти підрозділів. Тому це найскладніший вид операції,
– наголосив він.
Командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" додав, що це ускладнює роботу і ворогу. Бої в Покровську тривають навіть не за великі гектари, а за квартали, будівлі та мікрорайони.
Як українські бійці знищують ворога у Покровську?
Нещодавно спецпризначенці "Альфи" у Покровську знищили башту промислового обʼєкта, де розвідка зафіксувала розміщення російських кулеметних розрахунків, снайперів і операторів FPV. Українські бійці використали безпілотні апарати FP-2.
Також захисники відбили спроби окупантів прорватися до центру Покровська, які хотіли скористатись густим туманом. В угрупуванні військ "Схід" зазначили, що противника ліквідовують у міській забудові.
Раніше в Генштабі повідомили, що в Покровську тривають пошуково-штурмові дії. Через це противник намагається обходити місто з різних боків.