Спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.
Яких втрат росіянам завдала СБУ в Покровську?
За даними СБУ, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідка зафіксувала розміщення російських кулеметних розрахунків, снайперів і операторів FPV. Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА Zala та "Гербера" в тилу ворога на території Донецької області.
У Службі безпеки зазначають, що під час ударів були використані безпілотні апарати FP-2 з бойовими зарядами масою 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції. Там додають, що воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках.
Яких ще втрат зазнала Росія: коротко про головне
Лише за останню добу Сили оборони ліквідували 920 російських солдатів. Тоді як загальні втрати особового складу ворожої армії становлять близько 1 165 260 осіб.
Окрім цього, українські військові вперше збили російський гелікоптер Мі-8 у повітрі deep strike дроном ССО.
Також спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1", командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400 та радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".