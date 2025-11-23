Спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Яких втрат росіянам завдала СБУ в Покровську?

За даними СБУ, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідка зафіксувала розміщення російських кулеметних розрахунків, снайперів і операторів FPV. Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА Zala та "Гербера" в тилу ворога на території Донецької області.

У Службі безпеки зазначають, що під час ударів були використані безпілотні апарати FP-2 з бойовими зарядами масою 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції. Там додають, що воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках.

Яких ще втрат зазнала Росія: коротко про головне