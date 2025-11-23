Загальні втрати Росії в Україні склали 1 165 260. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яких втрат зазнала Росія в Україні?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • Особового складу – близько 1 165 260 (+920) осіб,
  • танків – 11 363 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 615 (+8);
  • артилерійських систем – 34 585 (+26);
  • РСЗВ – 1 549 (+2);
  • засобів ППО – 1 248 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496);
  • крилатих ракет – 3 981 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 922 (+80);
  • спеціальної техніки – 4 003 (+1).


Втрати ворога на 23 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • ССО змогли збити російський гелікоптер Мі-8 у повітрі deep strike дроном.

  • Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській армії. Внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27; аеродромний радіолокаційний комплекс "ліра-А10"; РЛС 55Ж6У "нєбо-У"; РЛС "нєбо-СВ" у купольній конструкції та РЛС П-18 "терек".

  • "Примари" продовжують нищити російські системи ППО на Донбасі. Нещодавно уразили: зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400; радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".