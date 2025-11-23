Общие потери России в Украине составили 1 165 260 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Лежали лицом вниз: оккупант расстрелял пятерых обезоруженных украинских военных
Какие потери понесла Россия в Украине?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- Личного состава – около 1 165 260 (+920) человек,
- танков – 11 363 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 615 (+8);
- артиллерийских систем – 34 585 (+26);
- РСЗО – 1 549 (+2);
- средств ПВО – 1 248 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 83 338 (+496);
- крылатых ракет – 3 981 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 922 (+80);
- специальной техники – 4 003 (+1).
Потери врага на 23 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
ССО смогли сбить российский вертолет Ми-8 в воздухе deep strike дроном.
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской армии. В результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27; аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10"; РЛС 55Ж6У "небо-У"; РЛС "небо-СВ" в купольной конструкции и РЛС П-18 "терек".
"Призраки" продолжают уничтожать российские системы ПВО на Донбассе. Недавно поразили: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400; радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".