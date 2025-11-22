Про це пише 24 Канал із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Який воєнний злочин вчинили росіяни на Донеччині?
Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовими Росії полонених військовослужбовців ЗСУ у Покровському районі. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх.
Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,
– наголосили в прокуратурі.
Окупант розстріляв українських бійців: дивіться відео DeepState
Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з-поміж військовослужбовців Росії. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.
Що відомо про інші воєнні злочини окупантів?
Нещодавно українські слідчі оголосили про черговий важливий крок у розслідуванні злочинів, скоєних російською армією в Бучі у 2022 році. Вони висунули підозру російському командиру 76-ї десантно-штурмової дивізії за причетність до вбивств і катувань цивільних.
Крім того, СБУ зафіксувала воєнний злочин російських сил на Донеччині, які 10 листопада використовували місцевих мешканців як "живий щит".
У ході боїв у житловому секторі одна зі штурмових груп схопила трьох цивільних – чоловіка, жінку та 13-річну дитину. Після цього окупанти отримали по радіозв’язку наказ використовувати захоплених людей для прикриття у випадку зіткнення з українськими силами.