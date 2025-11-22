Про це пише 24 Канал із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Дивіться також Прямо під час порятунку поранених: уламок влучив в авто швидкої на місці прильоту в Тернополі

Який воєнний злочин вчинили росіяни на Донеччині?

Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовими Росії полонених військовослужбовців ЗСУ у Покровському районі. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,

– наголосили в прокуратурі.

Окупант розстріляв українських бійців: дивіться відео DeepState

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з-поміж військовослужбовців Росії. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Що відомо про інші воєнні злочини окупантів?