Також є рух у бік Мелітополя, Василівки, під Оріхів, щоб тиснути там. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що цього разу вперше за довгий час через Маріуполь їхали танки.

"Що незвичного? Бачимо колони, які тягнули бронетехніку. Через місто давно не бачили танків. Цього разу тягнули і їх. Це дуже неприємна ситуація", – сказав він.

Яка ситуація на Запоріжжі?

Петро Андрющенко зазначив, що росіяни рухаються у районі Гуляйполя. Це їхній пріоритет. Річ у тім, що звідти зручно створювали небезпеку для багатьох напрямків. Також окупанти намагаються тиснути під Запоріжжям, Оріховим.

Раджу спостерігати, що відбувається під Оріховим, під Василівкою. Тому що росіяни там тиснуть. Їхня мета як була, так і є – дотиснути, максимально близько підійти. Усі ці прильоти по Запоріжжю останніми днями недарма. Вони пов'язані з тиском на цю територію,

– пояснив він.

Крім того, на Покровському напрямку також є рух. Однак з Приазовського їдуть небагато. Здебільшого туди завозять контрактників. Там вони заїжджають через Амвросіївку, напряму з території Ростовської області.

Що відбувається на фронті?