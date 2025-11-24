Про це інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики ресурсу оновили карту боїв увечері 23 листопада. За їхніми даними, російські військові мали просування на фронті, а саме у Донецькій області.

Ворог просунувся поблизу Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці,

– йдеться в повідомленні.

Яка ситуація біля Ямполя: дивіться на карті

Зміни поблизу Катеринівки: дивіться на карті

Крім того, росіяни також, за даними ресурсу, просунулись у вже окупованих населених пунктах.

Росіяни у Торецьку та Щербинівці: дивіться на карті

