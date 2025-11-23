Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у розмові з 24 Каналом зазначив, які перспективи наступу росіян на Запоріжжі. Він відповів, чи є на сьогодні Покровський напрямок пріоритетним для Кремля.

Чи має Україна можливості протистояти ворогу на Запоріжжі?

Маломуж наголосив, що Покровськ і Мирноград залишаються основною ціллю противника. Володимир Путін поставив жорсткі умови главі російського генштабу Валерію Герасимову щодо першочерговості захоплення Покровська, Мирнограда та Костянтинівки.

Водночас росіяни вирішили пропрацювати альтернативу, щоб посилити свої позиції у Запоріжжі. Вони особливо розраховували на розвіддані, що українські сили послабили там позиції. Водночас просування ворога до Запоріжжя і загроза його захоплення змусить наші війська, які зараз ведуть активну роботу на Покровському напрямку, переміститися до Запорізького сектору,

– наголосив генерал армії.

Тому основна ударна група противника сьогодні націлена на те, щоб змінити стратегію ударів по Запоріжжю з метою захоплення нових територій та відтягування українських військ з Донеччини.

Це задум противника на найближчі дні, але ми бачимо цей формат і не послаблюємо удари. Покровськ, Мирноград і Костянтинівку захищаємо і зачищаємо. Росіяни напередодні вночі намагалися наступати, але ми їх відкинули у деяких точках,

– підкреслив він.

Ворог вважає, що ці його дії змусять перемістити українські війська на Запоріжжя і що Україна, як зауважив Маломуж, не має резерву для того, щоб ефективно захищати Запорізьку агломерацію.

Проте ми знайшли резерви, перегрупувалися і зараз посідаємо ефективнішу позицію щодо захисту укріпрайону і їх термінової побудови. Також продовжуємо завдавати ударів як по прифронтовій зоні, так і у далекі тили Росії,

– сказав Микола Маломуж.

Українські сили уражають російські комплекси С-300, С-400, стратегічні бомбардувальники, виробництва дронів. Потрібно діяти комплексно, впевнений генерал армії, і тоді буде ефект. Це значно знизить можливості росіян щодо наступальних дій та переміщення їхніх військ на Запорізький напрямок.

До слова. Українські сили за допомогою дронів та ракет, імовірно, уразили у Новоросійську російські ЗРК. На супутникових фото можна побачити наслідки від атаки території зенітного комплексу, на якій було розміщено сім пускових установок ЗРК С-400. Імовірно було знищено чи пошкоджено кілька установок. Також раніше підрозділи ССО знищили пускову мобільного ЗРК С-400 в селі Уютне поблизу Євпаторії в окупованому Криму.

Тому, на думку ексголови Служби зовнішньої розвідки, перспективних стратегічних наслідків дій ворога на цьому напрямку немає. Є тактичні пересування, але Сили оборони вже створюють лінії оборони, які не дозволяють ворогу наступати на Запоріжжя на тактичному рівні і тим більше – на стратегічному.

