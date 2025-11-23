Упродовж минулої доби відбулося 162 бойових зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Де точилися запеклі бої на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося 19 бойових зіткнень.
Зауважимо, що за 21 листопада на цих напрямках відбулося 20 боїв. Раніше тут фіксували менше російських атак за день. Зазвичай від однієї до десяти.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового.
На Куп'янському напрямку відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп'янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 2 рази, намагаючись просунутися поблизу населеного пункту Новоселівка.
На Слов'янському напрямку наші захисники відбили 10 штурмів окупаційних військ у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки.
На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у напрямку населеного пункту Костянтинівка.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та в напрямку населеного пункту Миколайпілля.
На Покровському напрямку відбулося 40 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія.
На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе.
На Оріхівському напрямку ворог 3 рази намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки, Приморського та Степногірська.
На Придніпровському напрямку агресор здійснив 3 безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.
Останні новини з фронту
- 22 листопада в угрупованні військ "Схід" розповіли, що протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії противника успіху не мали. Наразі Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці.
- Володимир Путін заявив, що російські війська контролюють Куп'янськ та заблокували 15 батальйонів ЗСУ, але це неправда. За словами командира 429 полку безпілотників Юрія Федоренка, такі заяви мають політичну мету. По-перше, показати росіянам "успіхи" в Україні, щоб виправдати втрати та підтримати ілюзію порядку в країні. По-друге ввести українців в оману через дезінформацію. По-третє, вплинути на міжнародних політиків, наприклад Дональда Трампа, видаючи бажане за дійсне.
- Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти намагалися просунутися біля Гуляйполя, використовуючи погодні умови та розосередження українських сил, що дало їм невеликі тактичні успіхи. Проте це локальні дії, які не перетворилися на масштабний наступ, і українські війська утримують рубежі. Через обмежені ресурси та концентрацію на інших напрямках Росія не може вести серйозне просування до Оріхова чи Запоріжжя.