Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, як зараз змінюється ситуація на півдні та сході. Він пояснив, що саме може стримувати російські дії та які загрози залишаються актуальними для Запоріжжя і Харківщини.

Ситуація біля Гуляйполя та причини локальних успіхів Росії

На запорізькому напрямку російські війська намагалися просунутися в районі Гуляйполя, використовуючи сукупність сприятливих факторів. Вони діяли на тлі того, що основні українські ресурси зосереджені на Покровському напрямку, і паралельно перевіряли різні ділянки оборони. Такі дії дали ворогу окремі тактичні здобутки, але не змінили ситуації загалом.

Ворог скористався тим, що мав перевагу, скористався погодними умовами й іншими факторами і там мав тактичний успіх,

– пояснив Мусієнко.

Це просування стало можливим лише на невеликих ділянках і не перетворилося на широку наступальну операцію. Російські підрозділи діяли точково, шукаючи слабкі місця у лінії оборони. Українські сили утримують рубежі й не дозволяють тактичним діям ворога перерости у серйозні загрози для Запорізького напрямку.

Чому Росія не наважується на серйозне вклинення до Запоріжжя?

Попри активність на окремих ділянках, російські війська не переходять до масштабного прориву в бік Оріхова чи Запоріжжя. Вони не можуть забезпечити темп, потрібний для виходу на оперативний простір, і змушені зосереджуватися лише на локальних цілях. Це свідчить про обмежені можливості ворога на цьому етапі.

Ми бачимо, що ворог не наважується зараз на значне вклинювання і просування, вони не можуть вийти на оперативний простір і забезпечити істотні темпи руху в бік Оріхова й Запоріжжя,

– наголосив військовий.

Залучення російських резервів на Покровський напрямок суттєво послаблює їхні можливості на півдні. Через це ворог охоплює менші ділянки фронту та уникає масштабних операцій. Такий стан дозволяє українським силам стабілізувати ситуацію і не допустити стрімкого просування противника.

Загрози для Харківщини та напрямку Куп'янська

На Харківському напрямку Росія продовжує шукати можливості для тиску на українську оборону. Після того як наступ на Куп'янськ зупинили і ворога відтиснули від міста, він намагається діяти на інших ділянках.

Противник шукає обхідні шляхи, буде намагатися прориватися з флангів, діяти південніше, на південний схід,

– пояснив Мусієнко.

Раніше Росія розраховувала захопити Куп'янськ і закріпитися там як на опорному пункті подальшого наступу. Зірвані плани змушують її змінювати напрямки ударів і шукати інші варіанти тиску. Одночасно ворог намагається скувати українські підрозділи на місці, щоб не дати перекидати їх на інші відтинки фронту.

Останні дії росіян на Харківщині, Запоріжжі та біля Вовчанська