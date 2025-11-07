Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського на брифінгу за підсумками Ставки Верховного Головнокомандувача.
Що сказав Зеленський про бойові дії на фронті?
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація у Вовчанську залишається напруженою й може ускладнюватися через накопичення російських бойовиків.
За цю добу наші військові зафіксували близько 600 окупантів у цьому районі,
– зазначив глава держави.
Він також додав, що на Сіверському напрямку ворог намагався провести штурмові дії з метою захоплення позицій, однак успіху не мав.
Аналогічна ситуація спостерігається під Краматорськом і Костянтинівкою, де противник теж не просунувся вперед.
"На Очеретинському напрямку втрат наших позицій немає. А в районі Добропілля наші Збройні Сили діють позитивно", – підсумував Зеленський.
До речі, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив в етері 24 Каналу, що українські захисники намагаються користуватися тим, що зробили росіяни. Так, інфільтрація окупантів, пробігання по українських позиціях без закріплення, – показує їхню недосконалість,
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
Володимир Зеленський зазначив, що наразі метою росіян номер один на фронті є місто Покровськ у Донецькій області. Лише за три доби там відбулося 220 штурмів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що Сили оборони продовжують звільнення та зачищення територій на Добропільському напрямку. Це змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.
До речі, командир 1 окремого штурмового полку Дмитром Філатовим на позивний "Перун" розповідав в інтерв'ю 24 Каналу, що росіяни інфільтрувалися в Покровськ, контролюють деякі ділянки міста і блокують переміщення українських сил. А от інфільтрація в Мирноград була невдалою для росіян, тому вони обходять місто.