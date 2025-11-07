Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Президента Украины Владимира Зеленского на брифинге по итогам Ставки Верховного Главнокомандующего.
Что сказал Зеленский о боевых действиях на фронте?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Волчанске остается напряженной и может осложняться из-за накопления российских боевиков.
За эти сутки наши военные зафиксировали около 600 оккупантов в этом районе,
– отметил глава государства.
Он также добавил, что на Северском направлении враг пытался провести штурмовые действия с целью захвата позиций, однако успеха не имел.
Аналогичная ситуация наблюдается под Краматорском и Константиновкой, где противник тоже не продвинулся вперед.
"На Очеретинском направлении потерь наших позиций нет. А в районе Доброполья наши Вооруженные Силы действуют положительно", – подытожил Зеленский.
Кстати, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил в эфире 24 Канала, что украинские защитники пытаются пользоваться тем, что сделали россияне. Так, инфильтрация оккупантов, пробежки по украинским позициям без закрепления, – показывает их несовершенство,
Что еще известно о ситуации на фронте?
Владимир Зеленский отметил, что сейчас целью россиян номер один на фронте является город Покровск в Донецкой области. Только за трое суток там произошло 220 штурмов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территорий на Добропольском направлении. Это заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.
Кстати, командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрием Филатовым с позывным "Перун" рассказывал в интервью 24 каналу, что россияне инфильтрировались в Покровск, контролируют некоторые участки города и блокируют перемещение украинских сил. А вот инфильтрация в Мирноград была неудачной для россиян, поэтому они обходят город.